Mevcut yazı-tipi parametrelerini alır.

void  FontGet(
   string&  name,      // isim
   int&     size,      // boyut
   uint&    flags,     // bayraklar
   uint&    angle      // eğim açısı
   );

Parametreler

name

[out]  Yazı-tipi ismine dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.

size

[out]  Yazı-tipi boyutuna dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.

flags

[out]  Yazı-tipi bayraklarına dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.

angle

[out]  Yazı-tipinin eğim açısına dönüş yapmak için kullanılan değişkenin referansı.