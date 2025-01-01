DocumentationSections
Classe de base pour implémenter les classes utilisées pour dessiner les graphiques et leurs éléments.  

Description

Cette classe inclut des méthodes pour travailler avec les éléments de base des graphiques : axes de coordonnées et leurs marques, légende du graphique, grille, arrière plan, etc. Vous pouvez ici personnaliser les options d'affichage des éléments : visibilité, couleur du texte, etc.

Déclaration

   class CChartCanvas : public CCanvas

Titre

   #include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CCanvas

      CChartCanvas

Descendants directs

CHistogramChart, CLineChart, CPieChart

Méthodes de la classe

Méthode

Action

ColorBackground

Retourne et définit la couleur d'arrière plan.

ColorBorder

Retourne et définit la couleur des bordures.

ColorText

Retourne et définit la couleur du texte.

ColorGrid

Retourne et définit la couleur de la grille.

MaxData

Retourne et définit la quantité maximum de données (séries) autorisées.

MaxDescrLen

Retourne et définit la longueur maximum des descripteurs.

ShowFlags

Retourne et définit la visibilité des élements du graphique.

IsShowLegend

Retourne et définit la visibilité de la légende sur le graphique.

IsShowScaleLeft

Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs sur la gauche.

IsShowScaleRight

Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs sur la droite.

IsShowScaleTop

Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs en haut.

IsShowScaleBottom

Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs en bas.

IsShowGrid

Retourne la visibilité de la grille sur le graphique.

IsShowDescriptors

Retourne la visibilité des descripteurs sur le graphique.

IsShowPercent

Retourne la visibilité des pourcentages sur le graphique.

aVScaleMin

Retourne et définit la valeur minimum sur l'échelle verticales.

VScaleMax

Retourne et définit la valeur maximum sur l'échelle verticale.

NumGrid

Retourne et définit le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique.

DataOffset

Retourne et définit la valeur de décalage des données.

DataTotal

Retourne le nombre total de séries de données sur le graphique.

DrawDescriptors

Méthode virtuelle pour dessiner les descripteurs.

DrawData

Méthode virtuelle pour dessiner les séries de données à l'indice spécifié.

Create

Méthode virtuelle pour créer une ressource graphique.                                      

AllowedShowFlags

Définit l'ensemble de flags de visibilité des élements du graphique.                                  

ShowLegend

Définit la visibilité de la légende.

ShowScaleLeft

Définit la visibilité de l'échelle gauche.

ShowScaleRight

Définit la visibilité de l'échelle droite.

ShowScaleTop

Définit la visibilité de l'échelle en haut.

ShowScaleBottom

Définit la visibilité de l'échelle en bas.

ShowGrid

Définit la visibilité de la grille.

ShowDescriptors

Définit la visibilité des descripteurs.

ShowValue

Définit la visibilité des valeurs.

ShowPercent

Définit la visibilité des pourcentages.

LegendAlignment

Définit l'alignement du texte de la légende.

Accumulative

Définit le flag d'accumulation des valeurs pour les séries.                                           

VScaleParams

Définit les paramètres de l'échelle verticale des valeurs.

DescriptorUpdate

Met à jour la valeur du descripteur de séries (à la position spécifiée).

ColorUpdate

Met à jour les couleurs des séries (à la position spécifiée).

ValuesCheck

Effectue des calculs internes pour le dessin du graphique.

Redraw

Redesine le graphique.

DrawBackground

Dessine l'arrière plan.

DrawLegend

Redessine la légende.

DrawLegendVertical

Dessine une légende verticale.

DrawLegendHorizontal

Dessine une légende horizontale.

CalcScales

Calcule les coordonnées de l'échelle.

DrawScales

Redessine toutes les échelles de valeurs.

DrawScaleLeft

Redessine l'échelle gauche de valeurs.

DrawScaleRight

Redessine l'échelle droite de valeurs.

DrawScaleTop

Redessine l'échelle de valeurs en haut.

DrawScaleBottom

Redessine l'échelle de valeurs en bas.

DrawGrid

Redesine le graphique.

DrawChart

Redesine le graphique.

Méthodes héritées de la classe CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet