CChartCanvas
Classe de base pour implémenter les classes utilisées pour dessiner les graphiques et leurs éléments.
Description
Cette classe inclut des méthodes pour travailler avec les éléments de base des graphiques : axes de coordonnées et leurs marques, légende du graphique, grille, arrière plan, etc. Vous pouvez ici personnaliser les options d'affichage des éléments : visibilité, couleur du texte, etc.
Déclaration
|
class CChartCanvas : public CCanvas
Titre
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartCanvas
Descendants directs
Méthodes de la classe
|
Méthode
|
Action
|
Retourne et définit la couleur d'arrière plan.
|
Retourne et définit la couleur des bordures.
|
Retourne et définit la couleur du texte.
|
Retourne et définit la couleur de la grille.
|
Retourne et définit la quantité maximum de données (séries) autorisées.
|
Retourne et définit la longueur maximum des descripteurs.
|
Retourne et définit la visibilité des élements du graphique.
|
Retourne et définit la visibilité de la légende sur le graphique.
|
Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs sur la gauche.
|
Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs sur la droite.
|
Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs en haut.
|
Retourne la visibilité de l'échelle des valeurs en bas.
|
Retourne la visibilité de la grille sur le graphique.
|
Retourne la visibilité des descripteurs sur le graphique.
|
Retourne la visibilité des pourcentages sur le graphique.
|
Retourne et définit la valeur minimum sur l'échelle verticales.
|
Retourne et définit la valeur maximum sur l'échelle verticale.
|
Retourne et définit le nombre de divisions de l'échelle verticale lors de l'affichage de la grille sur le graphique.
|
Retourne et définit la valeur de décalage des données.
|
Retourne le nombre total de séries de données sur le graphique.
|
Méthode virtuelle pour dessiner les descripteurs.
|
Méthode virtuelle pour dessiner les séries de données à l'indice spécifié.
|
Méthode virtuelle pour créer une ressource graphique.
|
Définit l'ensemble de flags de visibilité des élements du graphique.
|
Définit la visibilité de la légende.
|
Définit la visibilité de l'échelle gauche.
|
Définit la visibilité de l'échelle droite.
|
Définit la visibilité de l'échelle en haut.
|
Définit la visibilité de l'échelle en bas.
|
Définit la visibilité de la grille.
|
Définit la visibilité des descripteurs.
|
Définit la visibilité des valeurs.
|
Définit la visibilité des pourcentages.
|
Définit l'alignement du texte de la légende.
|
Définit le flag d'accumulation des valeurs pour les séries.
|
Définit les paramètres de l'échelle verticale des valeurs.
|
Met à jour la valeur du descripteur de séries (à la position spécifiée).
|
Met à jour les couleurs des séries (à la position spécifiée).
|
Effectue des calculs internes pour le dessin du graphique.
|
Redesine le graphique.
|
Dessine l'arrière plan.
|
Redessine la légende.
|
Dessine une légende verticale.
|
Dessine une légende horizontale.
|
Calcule les coordonnées de l'échelle.
|
Redessine toutes les échelles de valeurs.
|
Redessine l'échelle gauche de valeurs.
|
Redessine l'échelle droite de valeurs.
|
Redessine l'échelle de valeurs en haut.
|
Redessine l'échelle de valeurs en bas.
|
Redesine le graphique.
|
Redesine le graphique.
|
Méthodes héritées de la classe CCanvas
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet