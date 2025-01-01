PolygonSmooth

İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.Önce, Parçalar ayrı olarak Beizer eğrilerine göre düzleştirilir. Sonra bu parçalardan oluşturulan çokgen, düzleştirme kalitesini artırmak için taramalı antialiasing algoritması uygulanır.

void PolygonSmooth(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parametreler

&x[]

[in] Poligon noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in] Poligon noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in] Çizgi genişliği.

style=STYLE_SOLID

[in] Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

tension=0.5

[in] Düzleştirme parametresinin değeri

step=10

[in] Yakınsama çizgilerinin uzunluğu.