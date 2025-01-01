- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
PolygonSmooth
İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.Önce, Parçalar ayrı olarak Beizer eğrilerine göre düzleştirilir. Sonra bu parçalardan oluşturulan çokgen, düzleştirme kalitesini artırmak için taramalı antialiasing algoritması uygulanır.
|
void PolygonSmooth(
Parametreler
&x[]
[in] Poligon noktalarının X koordinatları dizisi.
&y[]
[in] Poligon noktalarının Y koordinatları dizisi.
clr
[in] ARGB biçiminde renk bilgisi.
size
[in] Çizgi genişliği.
style=STYLE_SOLID
[in] Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.
tension=0.5
[in] Düzleştirme parametresinin değeri
step=10
[in] Yakınsama çizgilerinin uzunluğu.