DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCCanvasPolygonSmooth 

PolygonSmooth

İki antialiasing algoritması kullanarak belirtilen kalınlıkta bir çokgen çizer.Önce, Parçalar ayrı olarak Beizer eğrilerine göre düzleştirilir. Sonra bu parçalardan oluşturulan çokgen, düzleştirme kalitesini artırmak için taramalı antialiasing algoritması uygulanır.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // poligon noktalarının X koordinatları dizisi
   int&             y[],                          // poligon noktalarının Y koordinatları dizisi
   const uint       clr,                          // renk
   const int        size,                         // çizgi kalınlığı
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // çizgi stili
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // çizgi sonu stili
   double           tension=0.5,                  // antialiasing parametresinin değeri
   double           step=10                       // yakınsama çizgilerinin uzunluğu
   )

Parametreler

&x[]

[in]  Poligon noktalarının X koordinatları dizisi.

&y[]

[in]  Poligon noktalarının Y koordinatları dizisi.

clr

[in]  ARGB biçiminde renk bilgisi.

size

[in]  Çizgi genişliği.

style=STYLE_SOLID

[in]  Çizgi stili ENUM_LINE_STYLE değerlerinden biri veya özel bir değer olabilir.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Çizgi sonu stili ENUM_LINE_END sayımının değerlerini alabilir.

tension=0.5

[in]  Düzleştirme parametresinin değeri

step=10

[in]  Yakınsama çizgilerinin uzunluğu.

 