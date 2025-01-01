- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
CChartCanvas
チャートとその要素を描画するためのクラスを実装するための基本クラス
説明
このクラスには、座標軸とそのマーク、チャートの凡例、グリッド、背景などのチャートの基本要素を操作するためのメソッドが含まれています。ここでは、要素を表示するためのオプション（可視性、テキストの色など）をカスタマイズできます。
宣言
|
class CChartCanvas : public CCanvas
タイトル
|
#include <Canvas\Charts\ChartCanvas.mqh>
|
継承階層
CChartCanvas
直接子孫
クラスメソッド
|
メソッド
|
アクション
|
背景色を返します/設定します。
|
境界色を返します/設定します。
|
テキストの色を返します/設定します。
|
グリッドの色を返します/設定します。
|
許容されるデータ（系列）の最大量を返します/設定します。
|
記述子の最大長を返します/設定します。
|
チャート要素の可視性フラグを返します/設定します。
|
チャート上の凡例の可視性フラグを返します/設定します。
|
左側の値のスケールの可視性フラグを返します。
|
右側の値のスケールの可視性フラグを返します。
|
上側の値のスケールの可視性フラグを返します。
|
下側の値のスケールの可視性フラグを返します。
|
チャート上のグリッドの可視性フラグを返します。
|
チャート上の記述子の可視性フラグを返します。
|
チャート上のパーセンテージの可視性フラグを返します。
|
値の垂直スケールの最小値を返します/設定します。
|
値の垂直スケールの最大値を返します/設定します。
|
チャートグリッドをプロットするときの縦軸の分割数を返します/設定します。
|
データのオフセット値を返します/設定します。
|
チャート上のデータ系列の総数を返します。
|
記述子を描画するための仮想メソッド。
|
指定されたインデックスでデータ系列を描画するための仮想メソッド。
|
グラフィカルリソースを作成する仮想メソッド。
|
チャート要素に許可された可視性フラグのセットを設定します。
|
凡例の可視性フラグを設定します。
|
左のスケールの可視性フラグを設定します。
|
右のスケールの可視性フラグを設定します。
|
上のスケールの可視性フラグを設定します。
|
下のスケールの可視性フラグを設定します。
|
グリッドの可視性フラグを設定します。
|
記述子の可視性フラグを設定します。
|
値の可視性フラグを設定します。
|
パーセンテージの可視性フラグを設定します。
|
凡例のテキストの配置を設定します。.
|
シリーズの値の累積フラグを設定します。
|
値の垂直スケールのパラメータを設定します。
|
指定された位置の系列記述子の値を更新します。
|
指定された位置の系列の色を更新します。
|
チャートをプロットするための内部計算を実行します。
|
チャートを再描画します。
|
背景を描画します。
|
凡例を再描画します。
|
垂直の凡例を描画します。
|
水平の凡例を描画します。
|
スケールの座標を計算します。
|
値のすべてのスケールを再描画します。
|
値の左のスケールを再描画します。
|
値の右のスケールを再描画します。
|
値の上のスケールを再描画します。
|
値の下のスケールを再描画します。
|
チャートを再描画します。
|
チャートを再描画します。
|
クラスから継承されたメソッド CCanvas
CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet