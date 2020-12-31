Прогноз от Я
три валютных пар - которые просятся на покупку
Пожалуйста дополните свой пост - опишите индикаторы, их сигналы. Опишите саму торговую стратегию.
Пожалуйста дополните свой пост - опишите индикаторы, их сигналы. Опишите саму торговую стратегию.
Хорошо сейчас попробую описать - правда так не люблю писать.
Если лень и не будете поддерживать ветку - тогда в FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
три валютных пар - которые просятся на покупку
как я прогнозирую по MACD и Stochastic в одном окне
когда главная линия Stochastic пересикёт сигнальную линию MACD - это даёт сигнал
ещё в другом окне StdDev и WPR и так же в одном окне
когда WPR пересикёт StdDev
Если лень и не будете поддерживать ветку - тогда в FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Почему покупать и именно на EURUSD и GBPUSD? Какие сигнал об этом говорят?
сигнал WPR выше( -50 )это сигнал на покупку ещё Stochastic выше сигнальной линии MACD
и Stochastic выше 50
а вот на EURJPY нет пока такого сигнала
EURJPY через 30 минут покажет (16.30) по Москве
сигнал WPR выше( -50 )это сигнал на покупку ещё Stochastic выше сигнальной линии MACD
и Stochastic выше 50
а вот на EURJPY нет пока такого сигнала
EURJPY через 30 минут покажет (16.30) по Москве
сигнала нет - пока нейтрально
Stochastic ниже сигнальной линии MACD и WPR ниже (-50)
WPR - это нижнее окно -коричневая линия
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
три валютных пар - которые просятся на покупку