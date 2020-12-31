Прогноз от Я

Прогноз от Я

три валютных пар - которые просятся на покупку

 
Пожалуйста дополните свой пост - опишите индикаторы, их сигналы. Опишите саму торговую стратегию.

Хорошо сейчас попробую описать - правда так не люблю писать. 
 
Если лень и не будете поддерживать ветку - тогда в FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 

как я прогнозирую по MACD и Stochastic в одном окне
когда главная линия Stochastic пересикёт сигнальную линию MACD - это даёт сигнал

ещё в другом окне StdDev и WPR и так же в одном окне
когда WPR пересикёт StdDev

нет мне не лень - я буду старятся описывать свой прогноз.
Прогноз на 30

вот на ближайшее время EURUSD и GBPUSD покупать

 
Почему покупать и именно на EURUSD и GBPUSD? Какие сигнал об этом говорят?

сигнал WPR выше( -50 )это сигнал на покупку ещё Stochastic выше сигнальной линии MACD

и Stochastic выше 50

а вот на EURJPY нет пока такого сигнала

 EURJPY через 30 минут покажет (16.30) по Москве 

закрыть

EURUSD здесь скорее всего -покупка отработала своё - так как Stochastic уж высоко

я всегда держу до конца пока не сменится направление - направление сейчас на покупку  

 сигнала нет

сигнала нет - пока нейтрально

Stochastic ниже сигнальной линии MACD и WPR ниже (-50)

WPR - это нижнее окно -коричневая линия  

