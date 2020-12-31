Прогноз от Я - страница 13

Доброе утро всем!
нашёл утилиту  
как ей пользоватся всё можно почитать
здесь https://www.mql5.com/ru/articles/5348
ещё индикатор
https://www.mql5.com/ru/code/1776
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
и всё это в месте - неплохое сочитание
для поиска входа
GBPUSDH2 сиреневая если бар выше на покупку если ниже на продажу 

я не на демо. а на реале сейчас

GBPUSDH2

ну так лучше не входить. это я рискнул

входить лучше когда Stochastic  пересекает сигнальную  MACD и  WPR  пересекает -50

вот теперь вроде все сигналы на покупку присутствуют GBPUSDH2

GBPUSDH2

если кто подумал- что цель Баланса 47000. это в рублях

Снимок 

Вроде рабочая торговая система
если кому интересно- в архиве идикаторы и советники
которые я нашёл в кодобазе
Ну и на этом всё. Всем здоровья и удачи! 
Файлы:
MQL5.zip  102 kb
Скорее всего 09.07.2019 EURUSDH2

будет стремится вверх -- жёлтые галочки показывают пересечение 

EURUSDH2

EURGBPH2 тут хорошо показывает вверх

EURGBPH2

движение идёт в нужном направление 

EURGBPH2

до 0.89730 должна дойти 

если бар закроется выше где я купил

тогда  - дойдёт до цели  EURSGDH2

EURSGDH2 

ещё одна пара EURCADH2

скорее всего будет стремится к вверху

как пробьёт метку

EURCADH2

во рванул - EURCADH2

Take Profit 400 пипсов -сработало. правда надуло на пипсов 100 с одной позиции 

с двух позиции на 200 пипсов

EURCADH2

ну сегодня - будет интересно

EURJPYH2 - вчера купил . вроде сигнал на покупку есть

EURJPYH2

USDJPYH2 покупка

USDJPYH2

Aleksandr Klapatyuk:

ну сегодня - будет интересно

EURJPYH2 - вчера купил . вроде сигнал на покупку есть

USDJPYH2 покупка


сбылось ---ну сегодня - будет интересно

EURJPYH2

USDJPYH2

Aleksandr Klapatyuk:

сбылось ---ну сегодня - будет интересно


продолжения движения вверх  USDJPYH2

USDJPYH2

