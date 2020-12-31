Прогноз от Я - страница 13
нашёл утилиту
как ей пользоватся всё можно почитать
здесь https://www.mql5.com/ru/articles/5348
https://www.mql5.com/ru/code/1776
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
и всё это в месте - неплохое сочитание
для поиска входа
GBPUSDH2 сиреневая если бар выше на покупку если ниже на продажу
я не на демо. а на реале сейчас
ну так лучше не входить. это я рискнул
входить лучше когда Stochastic пересекает сигнальную MACD и WPR пересекает -50
вот теперь вроде все сигналы на покупку присутствуют GBPUSDH2
если кто подумал- что цель Баланса 47000. это в рублях
если кому интересно- в архиве идикаторы и советники
которые я нашёл в кодобазе
Ну и на этом всё. Всем здоровья и удачи!
Скорее всего 09.07.2019 EURUSDH2
будет стремится вверх -- жёлтые галочки показывают пересечение
EURGBPH2 тут хорошо показывает вверх
движение идёт в нужном направление
до 0.89730 должна дойти
если бар закроется выше где я купил
тогда - дойдёт до цели EURSGDH2
ещё одна пара EURCADH2
скорее всего будет стремится к вверху
как пробьёт метку
во рванул - EURCADH2
Take Profit 400 пипсов -сработало. правда надуло на пипсов 100 с одной позиции
с двух позиции на 200 пипсов
ну сегодня - будет интересно
EURJPYH2 - вчера купил . вроде сигнал на покупку есть
USDJPYH2 покупка
USDJPYH2 покупка
сбылось ---ну сегодня - будет интересно
продолжения движения вверх USDJPYH2