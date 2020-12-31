Прогноз от Я - страница 19
Однако аналогичные сегодняшним потрясения для фунта на пятничных новостях все-таки возможны:)
Если посмотрите на динамику фунта в течении недели (я выделил его желтым цветом) то увидите, что он движется в довольно узком канале.
Для его выхода из канала необходимы серьёзные причины, которые должны быть связаны либо с долларом, либо с фунтом.
Поскольку таких новостей в календаре экономических событий нет, то остается предполагать, что фунт и дальше будет колебаться в этом канале:) До конца надели:)
По этому можно закрывать открытые позиции и ждать очередных новостей.
Я полагаю, что 20% к депозиту за сегодняшний день достаточно:)
интуиция - вас не подвела.
требую от предсказателя подтверждения - я сделал прогноз, результаты вот такие
вот результат.
На эту неделю - рассчитал так. своё задуманное взято
Поздравляю. Так держать!
Если работать всем в месте.
Может у нас получится - на хлеб с маслом зарабатывать.
Но цель - ещё не достигнута. GBPUSDDaily
всё указывает - к верху надо стремится
Должно получиться:) Рынок нельзя оставлять без присмотра:)
Продолжаю следить и...работать:)
Пожалуй пора закрываться:)
рынок - от вас не куда не убежит.
будет день - будет пища.
Я слежу за рынком, для того, чтобы понять его язык и выявить закономерности:)
Однако, и ваш метод заслуживает глубокого уважения!
Могу ли я познакомиться с вашим экспертом?