Однако аналогичные сегодняшним потрясения для фунта на пятничных новостях все-таки возможны:)


Aleksandr Praslov:

Если посмотрите на динамику фунта в течении недели (я выделил его желтым цветом) то увидите, что он движется в довольно узком канале.

Для его выхода из канала необходимы серьёзные причины, которые должны быть связаны либо с долларом, либо с фунтом.

Поскольку таких новостей в календаре экономических событий нет, то остается предполагать, что фунт и дальше будет колебаться в этом канале:) До конца надели:)

По этому можно закрывать открытые позиции и ждать очередных новостей.

Я полагаю, что 20% к депозиту за сегодняшний день достаточно:)

интуиция - вас не подвела.

я ожидал - такое.

но моя упрямясь - взяла своё.

ждём пятницу.

как и предполгал

Alexey Volchanskiy:

требую от предсказателя подтверждения  - я сделал прогноз, результаты вот такие 

не в обиду.

вот результат.

На эту неделю - рассчитал так. своё задуманное взято

888

GBPUSDH2

Aleksandr Klapatyuk:

не в обиду.

вот результат.

На эту неделю - рассчитал так. своё задуманное взято


Поздравляю. Так держать!

Aleksandr Praslov:

Поздравляю. Так держать!

Если работать всем в месте.

Может у нас получится - на хлеб с маслом зарабатывать.

Aleksandr Praslov:

Поздравляю. Так держать!

Но цель - ещё не достигнута. GBPUSDDaily

всё указывает - к верху надо стремится  

GBPUSDDaily

Должно получиться:)  Рынок нельзя оставлять без присмотра:)

Продолжаю следить и...работать:)


Пожалуй пора закрываться:)

Aleksandr Praslov:

Должно получиться:)  Рынок нельзя оставлять без присмотра:)

Продолжаю следить и...работать:)


Пожалуй пора закрываться:)

рынок - от вас не куда не убежит.

будет день - будет пища.

Aleksandr Klapatyuk:

рынок - от вас не куда не убежит.

будет день - будет пища.

Я слежу за рынком, для того, чтобы понять его язык и выявить закономерности:)

Aleksandr Klapatyuk:

рынок - от вас не куда не убежит.

будет день - будет пища.

Aleksandr Praslov:

Я слежу за рынком, для того, чтобы понять его язык и выявить закономерности:)

 Однако, и ваш метод заслуживает глубокого уважения!

 Могу ли я познакомиться с вашим экспертом?

