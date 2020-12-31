Прогноз от Я - страница 84

Всё! хватит их кормить !!!

перехожу В СПОРТ ЛОТО ! 

 
В районе 00:00 по терминалу жду шорт по USDCHF. ТП 100 пунктов.

1

Удачи! ждите.

я больше не хочу ждать - завязываю я с этим делом.

- так для сохранения файлов, моё рабочее https://yadi.sk/d/HU-gsOnuBZLt5w 

Файлы:
LeM_2_Macd.zip  79 kb
 
Не нужно торговать мажоры, они бешеные 

 
Ок. Как Спортлото выстрелит - пишите!
пары, у которых есть сигнал, вверх.

LONG

открыл по этим парам, позиции. Проверю сигналы, установил прибыль в 2000 руб. если не сработает прогноз - то мне, не-фиг, здесь делать!!!

- со своими прогнозами !!!!

10 пар 

1000 руб. было в прибыли. Слишком много я захотел, с маленьким лотом.

Снимок 

---------------------------------

всё же, прогноз по 10 парам - был верен. правда 2000 руб. не заработал , но, 1000 руб.- тоже хлеб! 

Снимок2

проверю ещё 6 пар. Вроде как свежие сигналы

вечер 

вечер2

Лот не увеличил - уже бы, взял бы 1000 руб.

вечер4

