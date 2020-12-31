Прогноз от Я - страница 84
Всё! хватит их кормить !!!
перехожу В СПОРТ ЛОТО !
В районе 00:00 по терминалу жду шорт по USDCHF. ТП 100 пунктов.
Удачи! ждите.
я больше не хочу ждать - завязываю я с этим делом.
- так для сохранения файлов, моё рабочее https://yadi.sk/d/HU-gsOnuBZLt5w
Не нужно торговать мажоры, они бешеные
пары, у которых есть сигнал, вверх.
открыл по этим парам, позиции. Проверю сигналы, установил прибыль в 2000 руб. если не сработает прогноз - то мне, не-фиг, здесь делать!!!
- со своими прогнозами !!!!
1000 руб. было в прибыли. Слишком много я захотел, с маленьким лотом.
---------------------------------
всё же, прогноз по 10 парам - был верен. правда 2000 руб. не заработал , но, 1000 руб.- тоже хлеб!
проверю ещё 6 пар. Вроде как свежие сигналы
Лот не увеличил - уже бы, взял бы 1000 руб.