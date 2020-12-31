Прогноз от Я - страница 14
ещё остаётся надежда - добраться до цели. USDJPYH2
по индикаторам направление слабенькое - но вверх
формирует сигнал к верху - как бар закрепится выше сиреневой линии. EURJPYH2
пора бы и развернутся!!! GBPUSDH2
Появилась цель EURJPYH2 утренняя
как бы - не за горами. Скачок вверх GBPUSDH2
рановато - покупать GBPUSDH2
а так заманчиво!
вроде как пора- но сигнала нет!
Решил был - покинуть это грязное дело.
не возможно!
заправил свой терминал- и я опять с вами!
700 руб. - комиссия из 40 000
какой результат работы?
не в минусе!!!
ловлю момент на покупку - GBPUSDH2
до конца месяца - буду держать.
красная тренд линия ловит. - на покупку 0.24
что имею - на данный момент
в файлах - …
кто то думает - что он с этого имеет?
просто - по-человечески!
как я прогнозирую по MACD и Stochastic в одном окне
когда главная линия Stochastic пересикёт сигнальную линию MACD - это даёт сигнал
ещё в другом окне StdDev и WPR и так же в одном окне
когда WPR пересикёт StdDev
привет. По фунту я вижу так.