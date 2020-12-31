Прогноз от Я - страница 14

ещё остаётся надежда - добраться до цели. USDJPYH2

по индикаторам направление слабенькое - но вверх

USDJPYH2 

формирует сигнал к верху - как бар закрепится выше сиреневой линии. EURJPYH2

EURJPYH2

пора бы и развернутся!!!  GBPUSDH2

GBPUSDH2

Появилась цель EURJPYH2 утренняя 

EURJPYH2

как бы - не за горами. Скачок вверх GBPUSDH2


GBPUSDH2

рановато - покупать GBPUSDH2

а так заманчиво!

вроде как пора- но сигнала нет!

GBPUSDH2

Решил был - покинуть это грязное дело.

не возможно! 

заправил свой терминал- и я опять с вами!

700 руб. - комиссия из 40 000 

GJGJKYBKCZ

 

какой результат работы?

Vladimir Kononenko:

не в минусе!!!

Aleksandr Klapatyuk:

не в минусе!!!

ловлю момент на покупку - GBPUSDH2

до конца месяца - буду держать.

красная тренд линия ловит. - на покупку 0.24

GBPUSDH2

что имею - на данный момент

в файлах - …

кто то думает - что он с этого имеет?

просто - по-человечески!   

Aleksandr Klapatyuk:

как я прогнозирую по MACD и Stochastic в одном окне
когда главная линия Stochastic пересикёт сигнальную линию MACD - это даёт сигнал

ещё в другом окне StdDev и WPR и так же в одном окне
когда WPR пересикёт StdDev

 

привет. По фунту я вижу так.


