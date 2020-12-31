Прогноз от Я - страница 78

А в перспективе потенциал есть у продажи фунт-канадец в 20:00 по терминалу. ТП 100 пунктов.

Alexsandr San:

наверное, так будет? по GBPUSDH2


что то похоже, так и будет! GBPUSDH2

GBPUSDH2

Alexsandr San:

от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.

- ждём улыбки синей 


медленно но упорно идёт вниз EURJPYH2

- и улыбнутся не хочет синей рожицей

EURJPYH2 

 
Alexsandr San:

медленно но упорно идёт вниз EURJPYH2

- и улыбнутся не хочет синей рожицей

 

Рассматриваю евро-фунт в лонг по сигналу в 20:00 по терминалу. У шорта фунт-канадец потенциал сохраняется и сигнал возм. примерно в это же время.

Alexsandr San:

что то похоже, так и будет! GBPUSDH2


1 и 2 точку отработало - ну теперь до 3 точки рванёт GBPUSDH2

GBPUSDH2

Глупо смотреть на прогнозы - и лучше не смотреть такие ветки.

я сегодня тоже, глянул на прогноз лесоруба, по евро доллар и расслабился, понадеялся что так и будет.

И слился вновь!!! 

EURUSDM15

   

Валютная пара EUR/USD — самая ликвидная, поскольку в ней участвуют первая и вторая по значимости мировые резервные валюты. Это подтверждается и статистически: доллар и евро самые крупные по объему
 
Alexsandr San:

Глупо смотреть на прогнозы - и лучше не смотреть такие ветки.

я сегодня тоже, глянул на прогноз лесоруба, по евро доллар и расслабился, понадеялся что так и будет.

И слился вновь!!! 

Это не прогноз виноват, а завышенные риски. Понимаю, хочется много и сразу, но это только можно украсть. На форекс нужно не спеша и по-немного

Vitaly Muzichenko:

Это не прогноз виноват, а завышенные риски. Понимаю, хочется много и сразу, но это только можно украсть. На форекс нужно не спеша и по-немного

это да! просто устал ждать - и по полной рискнул 

 
Alexsandr San:

это да! просто устал ждать - и по полной рискнул 

Кто устаёт ждать - ходит к терминалу, а кто умеет ждать - к банкомату )

 
Vitaly Muzichenko:

Кто устаёт ждать - ходит к терминалу, а кто умеет ждать - к банкомату )

+++

