Прогноз от Я - страница 78
А в перспективе потенциал есть у продажи фунт-канадец в 20:00 по терминалу. ТП 100 пунктов.
наверное, так будет? по GBPUSDH2
от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.
- ждём улыбки синей
медленно но упорно идёт вниз EURJPYH2
- и улыбнутся не хочет синей рожицей
Рассматриваю евро-фунт в лонг по сигналу в 20:00 по терминалу. У шорта фунт-канадец потенциал сохраняется и сигнал возм. примерно в это же время.
1 и 2 точку отработало - ну теперь до 3 точки рванёт GBPUSDH2
Глупо смотреть на прогнозы - и лучше не смотреть такие ветки.
я сегодня тоже, глянул на прогноз лесоруба, по евро доллар и расслабился, понадеялся что так и будет.
И слился вновь!!!
Это не прогноз виноват, а завышенные риски. Понимаю, хочется много и сразу, но это только можно украсть. На форекс нужно не спеша и по-немного
это да! просто устал ждать - и по полной рискнул
Кто устаёт ждать - ходит к терминалу, а кто умеет ждать - к банкомату )
+++