Прогноз от Я - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не торгуйте вы одиночные трейды, сетка наше всё, только с правильным манименеджментом!
чуть отредактировал, чтобы правильно всё было :-)
Открыл по двум парам позиции - Хочу проверить, как это день, повлияет на мой результат.
Проверю себя !
прогноз на конец 2019
EURUSD - 1.08...
EURJPY - 119.0
GBPUSD - 1.20...
Проверю себя !
прогноз на конец 2019
EURUSD - 1.08...
В действительности, "проверять себя" нужно только в том случае, если Вы хотите стать экстрасенсом.
Трейдеру ( для закрытия позиции ) достаточно дождаться сигнала от разворота самого быстрого индикатора и не заморачиваться предсказаниями...
Пример:
А открытие позиции - по развороту всех индикаторов в одну сторону.
Проверю себя !
прогноз на конец 2019
GBPUSD - 1.20...
Есть куда ещё падать GBPUSDMonthly
или сценарий - на это же расстояния вверх
Есть куда ещё падать GBPUSDMonthly
или сценарий - на это же расстояния вверх
Индикаторы - намёк дают, что пара хочет вверх
но, как всегда бывает - в таком месте, всегда подвох
Есть куда ещё падать GBPUSDMonthly
или сценарий - на это же расстояния вверх
Очень интересный подход к прогнозированию...
Как тот прогноз погоды: "В течении дня - ВСЕ ВОЗМОЖНО!"...
И все же пока нет предпосылок для движения вниз:
Очень интересный подход к прогнозированию...
Как тот прогноз погоды: "В течении дня - ВСЕ ВОЗМОЖНО!"...
И все же пока нет предпосылок для движения вниз - https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png ...
почему то ссылка Ваша - не хочет открываться https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png
интересно глянуть - Ваш график
почему то ссылка Ваша - не хочет открываться https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png
интересно глянуть - Ваш график
Разобрался с ссылкой - просто скопировал и открыл в другом окне
стоп лимит - у Вас в Понедельник сработает
Очень интересный подход к прогнозированию...
Как тот прогноз погоды: "В течении дня - ВСЕ ВОЗМОЖНО!"...
И все же пока нет предпосылок для движения вниз - https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png ...
У Вас - где то 1.34 в бу GBPUSDDaily
Вы рискованно - на самом вверху в бу вошли