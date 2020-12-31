Прогноз от Я - страница 58

Sergey Zhuravkov:
Да не торгуйте вы одиночные трейды, сетка наше всё, только с правильным манименеджментом!

чуть отредактировал, чтобы правильно всё было :-)

Открыл по двум парам позиции - Хочу проверить, как это день, повлияет на мой результат.

2345

Проверю себя !

прогноз на конец 2019 

EURUSD - 1.08...

EURJPY - 119.0

GBPUSD  - 1.20...

 
В действительности, "проверять себя" нужно только в том случае, если Вы хотите стать экстрасенсом.

Трейдеру ( для закрытия позиции ) достаточно дождаться сигнала от разворота самого быстрого индикатора и не заморачиваться предсказаниями...

Пример:

 


А открытие позиции - по развороту всех индикаторов в одну сторону.

Есть куда ещё падать GBPUSDMonthly

GBPUSDMonthly

или сценарий - на это же расстояния вверх   

Индикаторы - намёк дают, что пара хочет вверх

но, как всегда бывает - в таком месте, всегда подвох 

GBPUSDMonthlyX

 
Очень интересный подход к прогнозированию...

Как тот прогноз погоды: "В течении дня - ВСЕ ВОЗМОЖНО!"...


И все же пока нет предпосылок для движения вниз:


почему то ссылка Ваша - не хочет открываться https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png

интересно глянуть - Ваш график 

Alexsandr San:

почему то ссылка Ваша - не хочет открываться https://charts.mql5.com/23/43/gbpusd-d1-metaquotes-software-corp.png

интересно глянуть - Ваш график 

Разобрался с ссылкой - просто скопировал и открыл в другом окне 

стоп лимит - у Вас в Понедельник сработает 

У Вас - где то 1.34 в бу GBPUSDDaily

Вы рискованно - на самом вверху в бу вошли 

GBPUSDDaily

