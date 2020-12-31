Прогноз от Я - страница 5
В общем и целом:
1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...
2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...
3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - - это ошибка...
Выводы Вы можете сделать и Сами : уменьшить период графика и перейти на более медленные индикаторы...
Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии... и Ваших прогнозов...
Можно привести примеры медленных индикаторов?
Ишимоку
И чем вас кинкокуй не устраивает?
Практически любой, в зависимости от периода. Поставьте на МА период 200 , вот вам и о..оо..о..чень медленный индикатор
Прочитайте вопрос и ответ. Где там упоминание про то, что что-то не устраивает
Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает: