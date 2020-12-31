Прогноз от Я - страница 5

Serqey Nikitin:

В общем и целом:

1. Вы используете ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ индикаторы, которые реагируют на каждый "ЧИХ"...

2. Вероятность резкого разворота этих БЫСТРЫХ индикаторов - ОЧЕНЬ высокая, и , следовательно, Ваш прогноз не эффективен...

3. Вы пытаетесь совместить две РАЗНЫЕ структуры данных: большой график ( D1 ) и быстрые индикаторы - - -   это ошибка...


Выводы Вы можете сделать и Сами :  уменьшить период графика  и  перейти на более медленные индикаторы...

Все эти моменты , естественно, снизят Вашу прибыль, но увеличат СТАБИЛЬНОСТЬ Вашей стратегии...  и Ваших прогнозов...   

Спасибо огромное! ведь век живи - век учись
 
Можно привести примеры медленных индикаторов?
SEM:
Можно привести примеры медленных индикаторов?
Ишимоку
 
Vladimir Baskakov:
Ишимоку

И чем вас кинкокуй не устраивает?

Unicornis:

И чем вас кинкокуй не устраивает?

Прочитайте вопрос и ответ. Где там упоминание про то, что что-то не устраивает
 
Vladimir Baskakov:
Ишимоку

Можно ещё несколько примеров?
SEM:

Можно ещё несколько примеров?
Практически любой, в зависимости от периода. Поставьте на МА период 200 , вот вам и о..оо..о..чень медленный индикатор
 
Vladimir Baskakov:
Практически любой, в зависимости от периода. Поставьте на МА период 200 , вот вам и о..оо..о..чень медленный индикатор

Тогда получается что нет медленных или быстрых индикаторов, а есть периоды расчёта индикатора, от коротких до длинных. Соответственно для уменьшения шума (ложных сигналов) требуется увеличить период расчёта индикатора, либо использовать динамический период расчета индикатора.
SEM:

Тогда получается что нет медленных или быстрых индикаторов, а есть периоды расчёта индикатора, от коротких до длинных. Соответственно для уменьшения шума (ложных сигналов) требуется увеличить период расчёта индикатора, либо использовать динамический период расчета индикатора.
Есть и без периодов, например индикаторы объёмов
 
Vladimir Baskakov:
Прочитайте вопрос и ответ. Где там упоминание про то, что что-то не устраивает

Слепил не глядя, особой разницы между ишимоку + ма с впр нет, и никто никуда не запаздывает:

