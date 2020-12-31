Прогноз от Я - страница 82
Вижу! но не чё, не первый раз
У меня робот забрал 100 пунктов по NZDJPY. Пошли сделки с макс. объемом брокера - для эффективности нужно открывать второй счет.
Сег. в 16:00 по терм. еще ожидаю продажу USDCAD.
не плохо Ваш демо счёт идёт.
- а реальный счёт, тоже идёт так же ?
Абсолютно, но там объем меньше. И ведется параллельный тест еще одной стратегии.
грубо говоря - реальный по нулям , - ну это тоже не плохо!
отсюда вверх или я попал на "тиви" GBPUSDM2
ладно, уговорили !
сделаю так, а потом подумаю, как вылезти из этой задницы
Индикатор с квадратиком - кажись, меньше ложных сигналов.
что бы получить квадратик, нужен этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/27570
прямая ссылка на скачивания Индикатора - https://www.mql5.com/ru/code/download/27570/lemantrend_indicator.mq5
и вот этот - который я с химичил
прямо как кроссворд разгадываю - так, для забавы.