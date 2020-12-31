Прогноз от Я - страница 82

Alexsandr San:

Вижу! но не чё, не первый раз

У меня робот забрал 100 пунктов по NZDJPY. Пошли сделки с макс. объемом брокера - для эффективности нужно открывать второй счет.

Сег. в 16:00 по терм. еще ожидаю продажу USDCAD.

Konstantin Yartsev:

не плохо Ваш демо счёт идёт.

- а реальный счёт, тоже идёт так же ? 

 
Alexsandr San:

Абсолютно, но там объем меньше. И ведется параллельный тест еще одной стратегии.

Konstantin Yartsev:

грубо говоря - реальный по нулям , - ну это тоже не плохо!

 
Alexsandr San:

Да, стратегия свежая, хотя работа над ней ведется пару лет.
отсюда вверх или я попал на "тиви" GBPUSDM2

GBPUSDM2

Alexsandr San:

ладно, уговорили ! 

сделаю так, а потом подумаю, как вылезти из этой задницы

GBPUSDM5 

Индикатор с квадратиком -  кажись, меньше ложных сигналов.

что бы получить квадратик, нужен этот Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/27570

GBPUSDH2

 прямая ссылка на скачивания Индикатора -  https://www.mql5.com/ru/code/download/27570/lemantrend_indicator.mq5

и вот этот - который я с химичил 

Файлы:
LeM_2_Macd.mq5  16 kb
Alexsandr San:

прямо как кроссворд разгадываю - так, для забавы.

GBPUSDM2

