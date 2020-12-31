Прогноз от Я - страница 44
у этой пары сегодня - какие то манёвры странные. он по идее уже давно должен за сегодняшний день быть внизу
так я тоже тут сижу чуть инфаркт не ловлю..от спрашивается с чего фунт щас подрос..все кто в этой теме с кем общаюсь и тут у меня друган в Днепре все ждут падения его..вот кто может объяснить с чего он подрос по новостям вообще должен был упасть еще в 12 дня..Начинаются разные мысли что тут что-то не чисто..(((
На прошлой странице написал, глянь нижний пост. Может пригодится.
не интересно на демо - сейчас настрою эксперта на завтрашний день на реальном счёте
Вооо, это уже по нашему)))
На прошлой странице написал, глянь нижний пост. Может пригодится.
да читал..ваши прогнозы немного успокаивает но сами понимаете тут все не 100 % , тем более вы ж не директор нац банка Великобритании ))) . К то муже у меня уже было не однократно когда все на форуме писали одно а вышло другое..но в большинстве если все настроены продавать ,то значит таких большинство и фунт все-таки упадет ))) Хотя может сам нац банк Великобритании вы чудить и наши копейки не развернут рынок вниз..Но судя по новостям и прогнозам и что щас там твориться - фунту дорога только вниз..
Ну в принципе да. Осталось только ждать.
Надо на этом счёте 48000 отбить
это депо в какой валюте , рубли или доллар?
Пацаны, мою ветку удалили. Заглядывайте на страницу ко мне. Бабосики капнут начну торги. Да, даже зная итог начну торги) Ахаха. Это победа) Будем так делать: каждую сделку плюсовую - на вывод сразу со счета (прибыль выводить сразу). В идеале вывести так весь первоначальный депозит, пока не слили ))
я всегда все вывожу почти все что заработал..с опытом приходит этот навык..)))