Прогноз от Я - страница 44

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

у этой пары сегодня - какие то манёвры странные. он по идее уже давно должен за сегодняшний день быть внизу

так я тоже тут сижу чуть инфаркт не ловлю..от спрашивается с чего фунт щас подрос..все кто в этой теме с кем общаюсь и тут у меня друган в Днепре все ждут падения его..вот кто может объяснить с чего он подрос по новостям вообще должен был упасть еще в 12 дня..Начинаются разные мысли что тут что-то не чисто..(((

 
Valentin7:

так я тоже тут сижу чуть инфаркт не ловлю..от спрашивается с чего фунт щас подрос..все кто в этой теме с кем общаюсь и тут у меня друган в Днепре все ждут падения его..вот кто может объяснить с чего он подрос по новостям вообще должен был упасть еще в 12 дня..Начинаются разные мысли что тут что-то не чисто..(((

На прошлой странице написал, глянь нижний пост. Может пригодится.

[Удален]  

не интересно на демо - сейчас настрою эксперта на завтрашний день на реальном счёте

пополнение

 
Aleksandr Klapatyuk:

не интересно на демо - сейчас настрою эксперта на завтрашний день на реальном счёте


Вооо, это уже по нашему)))

 
Aleksandr Yakovlev:

На прошлой странице написал, глянь нижний пост. Может пригодится.

да читал..ваши прогнозы немного успокаивает но сами понимаете тут все не 100 % , тем более вы ж не директор нац банка Великобритании ))) . К то муже у меня уже было не однократно когда все на форуме писали одно а вышло другое..но в большинстве если все настроены продавать ,то значит таких большинство и фунт все-таки упадет ))) Хотя может сам нац банк Великобритании вы чудить и наши копейки не развернут рынок вниз..Но судя по новостям и прогнозам и что щас там твориться - фунту дорога только вниз..

 
Valentin7:

да читал..ваши прогнозы немного успокаивает но сами понимаете тут все не 100 % , тем более вы ж не директор нац банка Великобритании ))) . К то муже у меня уже было не однократно когда все на форуме писали одно а вышло другое..но в большинстве если все настроены продавать ,то значит таких большинство и фунт все-таки упадет ))) Хотя может сам нац банк Великобритании вы чудить и наши копейки не развернут рынок вниз..Но судя по новостям и прогнозам и что щас там твориться - фунту дорога только вниз..

Ну в принципе да. Осталось только ждать.

[Удален]  

Надо на этом счёте 48000 отбить 

REALL

 
Aleksandr Klapatyuk:

Надо на этом счёте 48000 отбить 


это депо в какой валюте , рубли или доллар?

[Удален]  
Пацаны, мою ветку удалили. Заглядывайте на страницу ко мне. Бабосики капнут начну торги. Да, даже зная итог начну торги) Ахаха. Это победа) Будем так делать: каждую сделку плюсовую - на вывод сразу со счета (прибыль выводить сразу). В идеале вывести так весь первоначальный депозит, пока не слили ))
 
jori77:
Пацаны, мою ветку удалили. Заглядывайте на страницу ко мне. Бабосики капнут начну торги. Да, даже зная итог начну торги) Ахаха. Это победа) Будем так делать: каждую сделку плюсовую - на вывод сразу со счета (прибыль выводить сразу). В идеале вывести так весь первоначальный депозит, пока не слили ))

я всегда все вывожу почти все что заработал..с опытом приходит этот навык..)))

1...373839404142434445464748495051...103
Новый комментарий