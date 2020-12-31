Прогноз от Я - страница 17

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

через 10 мин. будет видно EURUSDH2

но на данный момент индикаторы сошлись и указывают вверх

 

выловить нижнею точку и купить EURUSDH2

буду докупать и к 1.13

EURUSDH2


[Удален]  

Похоже что пара - GBPUSDDaily

собралась к верху - как пробьёт линию

GBPUSDDaily

на 2час выглядит так. 

сиреневая линия - бар выше - покупка . ниже бар продажа 

думаю поймать от тренд линии - на покупку GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
на сайте forexdengi таких предсказателей дождя навалом, один уже и сюда  прорвался

я понимаю, что форум мертв, но не надо так пахнуть трупяхой

не, я понимаю, что здешние модераторы - охотники, которые давно не охотятся, на нахрена пускать сюда этот мусор?


требую от предсказателя подтверждения  - я сделал прогноз, результаты вот такие 

[Удален]  
Ну - фиксируй

теперь ждём пятницы - и результат GBPUSDH2

- ( не выдержал и не дождался тренд линии)

GBPUSDH2

добавлено на следующий день:

не хочет пока идти вверх GBPUSD

2 попытки не удачно

istoria

может с третей попытки - двинет вверх 

popitka 3

[Удален]  

Настоящих Буйных мало... Вот и нету вожаков...

Но... похоже, что вожаки уже появляются:)


Думаю в этих границах - где вы обрисовали 

- будет на этой недели.

или на той - скорее всего точно.

Снимок 

Если дополнять свои бредовые мысли графиком, то ты тут зайдешь за эксперта и твою ветку не удалят (например лига ещё есть)
Вроде как Алексею -Вы обращаетесь?

Или - как?

если ко мне - просто не пойму. я вам что мешаю?

раз в день - выскочит моя аваторка на сайте

Вас попросили подтверждения прогнозов. И хде?
