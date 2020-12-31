Прогноз от Я - страница 17
через 10 мин. будет видно EURUSDH2
но на данный момент индикаторы сошлись и указывают вверх
выловить нижнею точку и купить EURUSDH2
буду докупать и к 1.13
Похоже что пара - GBPUSDDaily
собралась к верху - как пробьёт линию
на 2час выглядит так.
сиреневая линия - бар выше - покупка . ниже бар продажа
думаю поймать от тренд линии - на покупку GBPUSDH2
на сайте forexdengi таких предсказателей дождя навалом, один уже и сюда прорвался
я понимаю, что форум мертв, но не надо так пахнуть трупяхой
не, я понимаю, что здешние модераторы - охотники, которые давно не охотятся, на нахрена пускать сюда этот мусор?
требую от предсказателя подтверждения - я сделал прогноз, результаты вот такие
Результат - будет в Пятницу.
и не надо так злится . я понимаю что вы вошли в минус. - ну я тут при чём?
Ну - фиксируй
теперь ждём пятницы - и результат GBPUSDH2
- ( не выдержал и не дождался тренд линии)
добавлено на следующий день:
не хочет пока идти вверх GBPUSD
2 попытки не удачно
может с третей попытки - двинет вверх
Настоящих Буйных мало... Вот и нету вожаков...
Но... похоже, что вожаки уже появляются:)
Думаю в этих границах - где вы обрисовали
- будет на этой недели.
или на той - скорее всего точно.
на сайте forexdengi таких предсказателей дождя навалом, один уже и сюда прорвался
я понимаю, что форум мертв, но не надо так пахнуть трупяхой
не, я понимаю, что здешние модераторы - охотники, которые давно не охотятся, на нахрена пускать сюда этот мусор?
требую от предсказателя подтверждения - я сделал прогноз, результаты вот такие
Если дополнять свои бредовые мысли графиком, то ты тут зайдешь за эксперта и твою ветку не удалят (например лига ещё есть)
Вроде как Алексею -Вы обращаетесь?
Или - как?
если ко мне - просто не пойму. я вам что мешаю?
раз в день - выскочит моя аваторка на сайте
