это все круто товарищи - но куда фунт пойдет...? кто знает? У меня 6 зделок по нем три из них га низ залакированы...
трудно сказать куда пойдёт - сигнал на продажу ещё как следует не сформировался GBPUSDDaily
Практически безнадежная ситуация
Счет центовый или как?
нет доллоровый (((( торговал раньше на 300 $ своих все хорошо было..как только одолжил 1000 сразу в п...де оказался...
Не расстраивайся. Выправить можно, но тяжело.
может потскажете как ? и я непойму мои фото файлы открываются?
Открываются. Видно все.
Давно торгуешь?
Открываются. Видно все.
та лет 5 уже точно
И за это время не научился локировать?.
и на 2 часовом рано покупать GBPUSDH2
так это понятно но авдруг фунт дальше вверх пойдет то все хана моему депозиту..
С вашим подходом к торговле(смотря на скрин) можно сделать вывод, что 100% слив.Напиши в личку, может сообразим что.