Valentin7:
это все круто товарищи - но куда  фунт пойдет...? кто знает? У меня 6 зделок по нем три из них га низ залакированы...

трудно сказать куда пойдёт - сигнал на продажу ещё как следует не сформировался  GBPUSDDaily

GBPUSDDaily

 
Aleksandr Yakovlev:

Практически безнадежная ситуация

Счет центовый или как?

нет доллоровый (((( торговал раньше на 300 $ своих все хорошо было..как только одолжил 1000 сразу в п...де оказался...
 
Valentin7:
нет доллоровый (((( торговал раньше на 300 $ своих все хорошо было..как только одолжил 1000 сразу в п...де оказался...

Не расстраивайся. Выправить можно, но тяжело.

 
Aleksandr Yakovlev:

Не расстраивайся. Выправить можно, но тяжело.

может потскажете как ? и я непойму мои фото файлы открываются?
 
Valentin7:
может потскажете как ? и я непойму мои фото файлы открываются?

Открываются. Видно все.

Давно торгуешь?

 
Aleksandr Yakovlev:

Открываются. Видно все.

Давно торгуешь?

та лет 5 уже точно

 
Valentin7:

та лет 5 уже точно

И за это время не научился локировать?.

 
Aleksandr Yakovlev:

И за это время не научился локировать?.

так это понятно но авдруг фунт дальше вверх пойдет то все хана моему депозиту..
Aleksandr Klapatyuk:

трудно сказать куда пойдёт - сигнал на продажу ещё как следует не сформировался GBPUSDDaily


и на 2 часовом рано покупать  GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Valentin7:
так это понятно но авдруг фунт дальше вверх пойдет то все хана моему депозиту..

С вашим подходом к торговле(смотря на скрин) можно сделать вывод, что 100% слив.

Напиши в личку, может сообразим что.
