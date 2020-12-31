Прогноз от Я - страница 24

Я как то общался с очень хорошим человеком, трейдером. Пробовал научить его торговать. Выходило плохо. У него была схожая ситуация с тобой. Он не видел

графика. Картины в целом.Он видел только часть картины, буквально точку. Пытался определить цвет, запах, из чего состоит и т.д (образно говорю)

Тебе надо научиться видеть общую картину графика. видеть как цена движется. понять почему цена развернулась именно в этом месте

и как это происходило. Когда найдешь закономерности, сможешь это применять ну и потом применить в эксперте. Ну, по крайней мере попробуешь.)))

все - это правильно говоришь. у меня частенько получается всё ок! а потом одна сделка, рушит всё. и за одной ошибки начинаешь теряться - и повторяешь ошибку за ошибкой .

в этот момент когда я совершил ошибку - надо перекурить , а я опять лезу нарожоно 

 
Ну, возьми себе за правило, сколько ты сможешь потерять за день. 2-3 или 5% от депо.

Либо 2-4 минусовые сделки в день но не превышающей 5% от баланса. Это 

будет не так травмировать психологически.

вот- я много узнал, на форуме. и не жалею что , начал общаться здесь. вот как раз я пытаюсь , себя перестроить. блин не умею я правильно мысль изложить. короче форум полезный психолог и здесь многому можно под учится. 

 
Тебя поймут. Не переживай))) И помогут.

Из всего что тебе скажут ты выделишь главные вещи для себя и применишь.

хороший инструмент -  https://www.mql5.com/ru/code/22382

очень сочетается с экспертом https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__2.mq5

у эксперта есть возможность работать от имени объекта. скопировав( ^$%#AW ) если она внизу на графике - то вписываем эти иероглифы вместо   "LOWER 6"

если вверху то в "TOP 5"

input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:

Снимок1

удалось полный код индикатора VR Calculate Martingale Lite MT 5 в писать в код эксперта  https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__2.mq5

получилось одно целое

надо теперь отрегулировать его возможности - этим займусь в понедельник - так как рынок закрыт и не возможно про тестировать его работу

Alpari MT5чч

если те другие кнопки работают значить эти можно задействовать в тестере

Снимок 33 

 
Это все круто товарищи - но куда  фунт пойдет...? кто знает? У меня 6 зделок по нем и три из них  залакированы...
 
Valentin7:
это все круто товарищи - но куда  фунт пойдет...? кто знает? У меня 6 зделок по нем три из них га низ залакированы...

Практически безнадежная ситуация

Счет центовый или как?

