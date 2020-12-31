Прогноз от Я - страница 24
Я как то общался с очень хорошим человеком, трейдером. Пробовал научить его торговать. Выходило плохо. У него была схожая ситуация с тобой. Он не видел
графика. Картины в целом.Он видел только часть картины, буквально точку. Пытался определить цвет, запах, из чего состоит и т.д (образно говорю)
Тебе надо научиться видеть общую картину графика. видеть как цена движется. понять почему цена развернулась именно в этом месте
и как это происходило. Когда найдешь закономерности, сможешь это применять ну и потом применить в эксперте. Ну, по крайней мере попробуешь.)))
все - это правильно говоришь. у меня частенько получается всё ок! а потом одна сделка, рушит всё. и за одной ошибки начинаешь теряться - и повторяешь ошибку за ошибкой .
в этот момент когда я совершил ошибку - надо перекурить , а я опять лезу нарожоно
Ну, возьми себе за правило, сколько ты сможешь потерять за день. 2-3 или 5% от депо.
Либо 2-4 минусовые сделки в день но не превышающей 5% от баланса. Это
будет не так травмировать психологически.
вот- я много узнал, на форуме. и не жалею что , начал общаться здесь. вот как раз я пытаюсь , себя перестроить. блин не умею я правильно мысль изложить. короче форум полезный психолог и здесь многому можно под учится.
Тебя поймут. Не переживай))) И помогут.
Из всего что тебе скажут ты выделишь главные вещи для себя и применишь.
хороший инструмент - https://www.mql5.com/ru/code/22382
очень сочетается с экспертом https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__2.mq5
у эксперта есть возможность работать от имени объекта. скопировав( ^$%#AW ) если она внизу на графике - то вписываем эти иероглифы вместо "LOWER 6"
если вверху то в "TOP 5"
удалось полный код индикатора VR Calculate Martingale Lite MT 5 в писать в код эксперта https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__2.mq5
получилось одно целое
надо теперь отрегулировать его возможности - этим займусь в понедельник - так как рынок закрыт и не возможно про тестировать его работу
если те другие кнопки работают значить эти можно задействовать в тестере
это все круто товарищи - но куда фунт пойдет...? кто знает? У меня 6 зделок по нем три из них га низ залакированы...
Практически безнадежная ситуация
Счет центовый или как?