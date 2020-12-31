Прогноз от Я - страница 7
Что то в этом есть
Вампиру надо рассыпать крупы/зерна, а трейдеру показать ишимоку с впр.;)
На впр сделайте бесцветным и наложите на него скользящую(1-н или по предпочтениям) сдвинутую на 1-н бар вперед, значение на баре будет актуальным, а все перерисовка 0-го бара будет в будущем.
извините что я такой балбес - вы имели в виду вот так?
Aleksandr Klapatyuk:
вы имели в виду вот так?
Пример во вложении. MA на графике от open, если будет не от open то также смещение 1 как и в подвале. Для линий ишимоку брать предыдущие значения.
Например <-50> это направление входа и на меньших периодах (как у вас 12-14) делаете входы в этом направлении.
Upd. Добавлен mt5: ..._5.tpl
Спасибо! Сейчас скачаю мт4 а то в мт5 не видно. Огромное Спасибо! за файлы.
вот теперь вижу в мт4 - Спасибо!
А это в мт5 - Спасибо вам огромное!
Сейчас пришлю реквизиты, как нули пощитаю и сразу пришлю ;)
Да ладно вам! нули тоже цифры.
я понимаю - Спасибо в карман не положишь