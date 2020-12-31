Прогноз от Я - страница 7

Aleksandr Klapatyuk:

Что то в этом есть

Вампиру надо рассыпать крупы/зерна, а трейдеру показать ишимоку с впр.;)

На впр сделайте бесцветным и наложите на него скользящую(1-н или по предпочтениям) сдвинутую на 1-н бар вперед, значение на баре будет актуальным, а все перерисовка 0-го бара будет в будущем.

[Удален]  
Unicornis:

большое спасибо! 
[Удален]  
Unicornis:

WPR MA

извините что я такой балбес - вы имели в виду вот так?

 

Aleksandr Klapatyuk:

вы имели в виду вот так?

Пример во вложении. MA на графике от open, если будет не от open то также смещение 1 как и в подвале. Для линий ишимоку брать предыдущие значения.

Например <-50> это направление входа и на меньших периодах (как у вас 12-14) делаете входы в этом направлении.

Upd. Добавлен mt5: ..._5.tpl

[Удален]  
Спасибо! Сейчас скачаю мт4 а то в мт5 не видно. Огромное Спасибо! за файлы.

[Удален]  
вот теперь вижу в мт4 - Спасибо!

Alpari MT4 unicornis_h1_sample_4

[Удален]  
А это в мт5 - Спасибо вам огромное!

unicornis_h1_sample_4Klapatyuk_5.png

 
Aleksandr Klapatyuk:

А это в мт5 - Спасибо вам огромное!

Сейчас пришлю реквизиты, как нули пощитаю и сразу пришлю ;)

[Удален]  
Unicornis:

Сейчас пришлю реквизиты, как нули пощитаю и сразу пришлю ;)

Да ладно вам! нули тоже цифры.

я понимаю - Спасибо в карман не положишь    

 
