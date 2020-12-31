Прогноз от Я - страница 89

Готовится опять вверх XAUUSDH2

XAUUSDH2

настроил эксперта - достигнет 55000, закроет все позиции, и сменятся, все открытые графики 

Снимок55000

Alexsandr San:

Готовится опять вверх XAUUSDH2

настроил эксперта - достигнет 55000, закроет все позиции, и сменятся, все открытые графики 


что - то, не так! закрыл все позиции, руками. Надо по новой, просмотреть сигналы по парам

XAUUSDH2X

Снимок55000X

 
В 16:30 по Москве нон-фарм выходит(важная экономическая новость),годовые данные по ВВП в США.Вот рынок лихорадить будет,я представляю.
Не знаю, смог я донести стратегию! - прикрепляю Индикатор и Эксперта

если этими инструментами - Вы, не сможете зарабатывать, то Вам, лучше завязывать, с Форексом.

EURUSDH2

 
Да ерунда получается если одни эти индикаторы накладывать на график,вы шаблон скиньте лучше из папки Templates
surupik:
Да ерунда получается если одни эти индикаторы накладывать на график,вы шаблон скиньте лучше из папки Templates

здесь шаблон и Индикаторы к шаблону 

-----------------

в терминале -файл- -Открыть каталог данных-    распаковать архив и скопировать и вставить целиком папку MQL5 и перезагрузить терминал 

каталог данных

Файлы:
MQL5.zip  33 kb
 
Спасибо!!!
интересно удастся, удвоить сумму с 70000 в 140000

Снимок 

Alexsandr San:

интересно удастся, удвоить сумму с 70000 в 140000

 

я тут, подсчитал - 2000 в день заработать не проблема, в месяце рабочих дней 20 (2000*20=40000)- 13% налог( 5200)

получится зарплата 34800 - не на каждом заводе, заработать такую сумму.

Снимок2 

Alexsandr San:

я тут, подсчитал - 2000 в день заработать не проблема, в месяце рабочих дней 20 (2000*20=40000)- 13% налог( 5200)

получится зарплата 34800 - не на каждом заводе, заработать такую сумму.

 

Средства - потихоньку, идут к намеченной цели 140000

Снимок

