Прогноз от Я - страница 89
Готовится опять вверх XAUUSDH2
настроил эксперта - достигнет 55000, закроет все позиции, и сменятся, все открытые графики
что - то, не так! закрыл все позиции, руками. Надо по новой, просмотреть сигналы по парам
Не знаю, смог я донести стратегию! - прикрепляю Индикатор и Эксперта
если этими инструментами - Вы, не сможете зарабатывать, то Вам, лучше завязывать, с Форексом.
Да ерунда получается если одни эти индикаторы накладывать на график,вы шаблон скиньте лучше из папки Templates
здесь шаблон и Индикаторы к шаблону
-----------------
в терминале -файл- -Открыть каталог данных- распаковать архив и скопировать и вставить целиком папку MQL5 и перезагрузить терминал
интересно удастся, удвоить сумму с 70000 в 140000
интересно удастся, удвоить сумму с 70000 в 140000
я тут, подсчитал - 2000 в день заработать не проблема, в месяце рабочих дней 20 (2000*20=40000)- 13% налог( 5200)
получится зарплата 34800 - не на каждом заводе, заработать такую сумму.
Средства - потихоньку, идут к намеченной цели 140000