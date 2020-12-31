Прогноз от Я - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее рассматриваю покупку NZDCHF по времени закрытия Н4, открытой в 20:00 по терминалу. Но только после четкого сигнала. И как всегда, в плане от 5 до 7% к депо. Кстати, ровно 5 лет назад (15.01.15) швейцарцы прикололись над всеми - резво выкупили свою валюту с падением котировки евро-франка на 30% (!). Потом все стабилизировалось, но все посливались по стоп-ауту, даже с реальными СЛ, с мин. загрузкой депо на 10% и мин. плечом 1:30.
Интересная пара
- я с этой парой не когда не работал - но прослежу за ней сегодня
что то может получится интересное
---------------------
опять фото не могу вставить
Интересная пара
- я с этой парой не когда не работал - но прослежу за ней сегодня
что то может получится интересное
---------------------
опять фото не могу вставить
от S3 установил ловушку на покупку NZDCHFDaily
- если пробьёт точку синею слева - позиция закроется
установил ловушку на ночь от R3 вниз EURUSDH2
- стоп если пробьёт красную точку
плечо у меня 1000 - входы по 0.03 и докупает Эксперт
------------ Мой баланс на сегодня
Для открытия позиции - пока не проанализировал, но слижу за движением
Ок. Возьмем, к примеру, самую дорогую пару на скрине (фунт) по 130200 долл. за 1 лот при 1:1. При 1:1000 - 1 лот будет: 130,2 долл.; 0,03 лота будет: 0,03*130,2=3,91 долл. (253 руб.). Сколько было докупок экспертом непонятно.
В общем для анализа - на скрине нужна вкладка История (пара, время, объем, ТП или др. закрытие), а не Торговля. Сразу все будет понятно про "40% в день".
С сигналом проще: можно зайти и все в точности увидеть, как на моем сигнале: откуда от 5 до 7% в день.
Интересная пара
- я с этой парой не когда не работал - но прослежу за ней сегодня
что то может получится интересное
---------------------
опять фото не могу вставить
Кроссы, как эта, плохи из-за большого спреда, но на счетах с 0 отступом и комиссией (ECN и т.п.) их спред ниже. У моего брокера по NZDCHF около 15 пунктов на 5-знаке. Но есть другие кроссы у которых и 20 и 40 даже на ECN.
я на спреды не смотрю - если вижу сигнал и сердце подсказывает, что пойдёт туда - я совершаю сделку.
- и цель у меня - заработать сегодня определённую сумму
В том месяце - я пополнил на 5000 руб.
и снял 33000 руб.
В том месяце - я пополнил на 5000 руб.
и снял 33000 руб.
Вижу 13 дек. приб. 8442 руб. (0,1 лота по 130,2 долл. за 1 лот при 1:1000=13,02 долл. (846 руб.); ТП=1340 пунктов по 0,1 долл.=134 долл. (*65=8710)).
Да, можно продать 0,1 лота фунта на 846 руб., взять ТП 1340 пунктов и получить читсыми 8442 руб.
Делайте сигнал.
Выставил ещё ловушку вниз
- стоп не ставлю , пока не возьмёт 2000 руб