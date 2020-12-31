Прогноз от Я - страница 73

моему депо -кердык- - но, есть надежда что с этого места, будет разворот.

- в понедельник можно будет спрогнозировать - а на данный момент, не одной пары, не могу спрогнозировать.

- по этой паре, я бы, рискнул верх, и стоп где горизонтальная жёлтая линия. 

 

 
Alexsandr San:

моему депо -кердык- - но, есть надежда что с этого места, будет разворот.

-

 

Что, совсем кирдык?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Что, совсем кирдык?

недельку перекурю - потом опять пополню счёт.

этот остаток - в понедельник сольётся 

остаток

 
Alexsandr San:

недельку перекурю - потом опять пополню счёт.

этот остаток - в понедельник сольётся 


Ну, скорее всего да, сольется. До 1,10700 должна дойти. От туда небольшая коррекция.

Жаль конечно. Каждый рубль жаль.

 

жаль ((.

Следил за Вашей веткой.

[Удален]  

глупый поступок с моей стороны - но с моей мелочью, нужно рискнуть. GBPUSDH2 

жёлтая горизонтальная линия - Стоп

GBPUSDH2 х

не удачно рискнул - сработал стоп GBPUSDH2 STOP

GBPUSDH2 STOP

Снимок

[Удален]  
Alexsandr San:

моему депо -кердык- - но, есть надежда что с этого места, будет разворот.

- в понедельник можно будет спрогнозировать - а на данный момент, не одной пары, не могу спрогнозировать.

- по этой паре, я бы, рискнул верх, и стоп где горизонтальная жёлтая линия. 

 

Пополнил Счёт - забыл про эксперта, эксперт - закрыл позиции, по цели баланса (1400 в настройках было)

input string   t="------ Parameters --------";               //
input string   Template                     = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                      = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit                 = 900000.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)

input double   TargetProfit                 = 1400.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
 при пополнении увеличился баланс и эксперт закрыл всё 

Снимок пополнение

 
Alexsandr San:

Пополнил Счёт - забыл про эксперта, эксперт - закрыл позиции, по цели баланса (1400 в настройках было) 


эксперты должны автоматически останавливаться при значительных пополнениях/снятиях средств и требовать смены magic.

а вообще хорошая практика (если не сигнал/памм) "всё или ничего" - при движении денег всегдапереоткрывать счёт заново.
Достигнута цель по балансу (или макс.просадка) - закрыл текущий счёт, завёл новый на нём стартовал советников с иными параметрами, возможно другими рисками.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

эксперты должны автоматически останавливаться при значительных пополнениях/снятиях средств и требовать смены magic.

а вообще хорошая практика (если не сигнал/памм) "всё или ничего" - при движении денег всегдапереоткрывать счёт заново.
Достигнута цель по балансу (или макс.просадка) - закрыл текущий счёт, завёл новый на нём стартовал советников с иными параметрами, возможно другими рисками.

не так просто открыть новый счёт, для открытия нового счёта - нужно 500 баксов или 30000 руб.

------------------------------

открытие счёта

открыт счёт

счёт на сегодня

на сегодня счёт

[Удален]  

раз сегодня мне не везёт, рискну опять

ну жёлтая горизонтальная СТОП

и если бар окажется ниже зелёной трендовой линии - тоже стоп

EURUSDH2

