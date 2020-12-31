Прогноз от Я - страница 73
моему депо -кердык- - но, есть надежда что с этого места, будет разворот.
- в понедельник можно будет спрогнозировать - а на данный момент, не одной пары, не могу спрогнозировать.
- по этой паре, я бы, рискнул верх, и стоп где горизонтальная жёлтая линия.
Что, совсем кирдык?
недельку перекурю - потом опять пополню счёт.
этот остаток - в понедельник сольётся
Ну, скорее всего да, сольется. До 1,10700 должна дойти. От туда небольшая коррекция.
Жаль конечно. Каждый рубль жаль.
жаль ((.
Следил за Вашей веткой.
глупый поступок с моей стороны - но с моей мелочью, нужно рискнуть. GBPUSDH2
жёлтая горизонтальная линия - Стоп
не удачно рискнул - сработал стоп GBPUSDH2 STOP
Пополнил Счёт - забыл про эксперта, эксперт - закрыл позиции, по цели баланса (1400 в настройках было)
input double TargetProfit = 1400.00; // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
при пополнении увеличился баланс и эксперт закрыл всё
эксперты должны автоматически останавливаться при значительных пополнениях/снятиях средств и требовать смены magic.
а вообще хорошая практика (если не сигнал/памм) "всё или ничего" - при движении денег всегдапереоткрывать счёт заново.
Достигнута цель по балансу (или макс.просадка) - закрыл текущий счёт, завёл новый на нём стартовал советников с иными параметрами, возможно другими рисками.
не так просто открыть новый счёт, для открытия нового счёта - нужно 500 баксов или 30000 руб.
открытие счёта
счёт на сегодня
раз сегодня мне не везёт, рискну опять
ну жёлтая горизонтальная СТОП
и если бар окажется ниже зелёной трендовой линии - тоже стоп