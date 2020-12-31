Прогноз от Я - страница 38

Aleksandr Klapatyuk:
кто как думает? если бы на реале - был бы такой же результат?

просто не обращал внимания - это что демка была ?? даже не центы/бонусы/конкурсы

блииин, и ради такого целая тема на форуме :-) наверное за центы за рейтинг ? иначе не объяснимо...

Maxim Kuznetsov:

на демке стоит эксперт с прошлого четверга - которого я натыкал, а теперь проверяю его работоспособность.

и за три рабочих дня он заработал 10000

демка 

Maxim Kuznetsov:

а задавал я такой вопрос.

 кто как думает? если бы на реале - был бы такой же результат?

------

а вы ищете как - меня об какать   

настроил эксперта на завтрашний день (4)

установил в настройках - запуск в 4.30 утра. Цель баланса 40000(на данный момент 35000)      ( 19-пар)

и увеличил немного дистанцию и лот при открытии будет открывать два ордера в одну сторону

вторник

 
Aleksandr Klapatyuk:

настроил эксперта на завтрашний день (4)

установил в настройках - запуск в 4.30 утра. Цель баланса 40000(на данный момент 35000)      ( 19-пар)


Удачи твоему эксперту. Когда на реал?

Aleksandr Yakovlev:

Удачи твоему эксперту. Когда на реал?

до конца месяца - проверю работоспособность Эксперта - если будут ошибки , нужно будет исправить. Ну а после в бой !!! 

И да! эксперт в свободном доступе . по этой ссылке  https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page35#comment_13851251

Aleksandr Klapatyuk:

до конца месяца - проверю работоспособность Эксперта - если будут ошибки , нужно будет исправить. Ну а после в бой !!! 

Это эксперт по моей ТС или свой алгоритм какой то?

Aleksandr Yakovlev:

Это эксперт по моей ТС или свой алгоритм какой то?

он ходит конём - любую стратегию - Ваша фантазия 

Снимок1

Снимок2

 
Aleksandr Klapatyuk:

он ходит конём - любую стратегию - Ваша фантазия 


Да уж, оригинальное название)))

Aleksandr Yakovlev:

Да уж, оригинальное название)))

но он и в правду - может ходить конём. правильно задать от какого у ровня откинуть расстояние на покупку или продажу или вообще всё закрыть

он работает от имени любого объекта

трендовую линию правда - нужно держать в горизонтальном положении - на искоси , будет не правильно пересекать ,один конец ниже другой выше - пока не пересекёт полностью не сработает сигнал  

