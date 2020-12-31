Прогноз от Я - страница 38
кто как думает? если бы на реале - был бы такой же результат?
просто не обращал внимания - это что демка была ?? даже не центы/бонусы/конкурсы
блииин, и ради такого целая тема на форуме :-) наверное за центы за рейтинг ? иначе не объяснимо...
на демке стоит эксперт с прошлого четверга - которого я натыкал, а теперь проверяю его работоспособность.
и за три рабочих дня он заработал 10000
а задавал я такой вопрос.
------
а вы ищете как - меня об какать
настроил эксперта на завтрашний день (4)
установил в настройках - запуск в 4.30 утра. Цель баланса 40000(на данный момент 35000) ( 19-пар)
и увеличил немного дистанцию и лот при открытии будет открывать два ордера в одну сторону
Удачи твоему эксперту. Когда на реал?
до конца месяца - проверю работоспособность Эксперта - если будут ошибки , нужно будет исправить. Ну а после в бой !!!
И да! эксперт в свободном доступе . по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page35#comment_13851251
Это эксперт по моей ТС или свой алгоритм какой то?
он ходит конём - любую стратегию - Ваша фантазия
Да уж, оригинальное название)))
но он и в правду - может ходить конём. правильно задать от какого у ровня откинуть расстояние на покупку или продажу или вообще всё закрыть
он работает от имени любого объекта
трендовую линию правда - нужно держать в горизонтальном положении - на искоси , будет не правильно пересекать ,один конец ниже другой выше - пока не пересекёт полностью не сработает сигнал