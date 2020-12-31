Прогноз от Я - страница 11
А откуда вы знаете ?
поделитесь вашем прогнозом
Я догадливый, но не умею прогнозировать. Просто, вечером позиции открылись.
А информация к размышлению вот:
спасибо! а линии вы сами чертите ?
или так заложено индикатором
Здесь да
не - у вас как то сложно .
смотрю на ваш график и не чего не понимаю. - извините не хочу обидеть.
Да Вы просто купите одну пару и продайте другую - 3 минуты есть. Обижаться будем на будущей неделе.
Если хотите проверить.
Наследующей неделе собираюсь пополнить реальный счёт . что такого может быть на будущей неделе ?
важно;
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
С этим добром - не ко мне.
да - нет. это я так про себя