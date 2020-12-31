Прогноз от Я - страница 11

Aleksandr Klapatyuk:

А откуда вы знаете ?

поделитесь вашем прогнозом

Я догадливый, но не умею прогнозировать. Просто, вечером позиции открылись. 

А информация к размышлению вот: 


Алексей Тарабанов:

спасибо! а линии вы сами чертите ?

или так заложено индикатором  

 
Aleksandr Klapatyuk:

Здесь да

Алексей Тарабанов:

не - у вас как то сложно . 

смотрю на ваш график и не чего не понимаю. - извините не хочу обидеть. 

 

Да Вы просто купите одну пару и продайте другую - 3 минуты есть.  Обижаться будем на будущей неделе. 

Если хотите проверить. 

Алексей Тарабанов:
Наследующей неделе собираюсь пополнить реальный счёт . что такого может быть на будущей неделе ?

 
Поживем - увидим. 
важно;
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)

стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку

EURUSD готовится к покупке

Файлы:
Figure.tpl  10 kb
Figure.mq5  23 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

важно;
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)

стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку


С этим добром - не ко мне. 

Алексей Тарабанов:

С этим добром - не ко мне. 

да - нет. это я так про себя

