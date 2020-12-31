Прогноз от Я - страница 91
Бывают в жизни, Огорчения !
- меня наверное, только могила исправит. ------ опять слил
-----------------------------
завесь период этого счёта - слито 78 500 руб.
счет открыт 26.07.2017
Вчера задумался, о своём бедующем.
Вот сижу проигрываю, пока Отец получает пенсию, а вот, не станет его - --- И не возьмут меня на работу, потому что, я не молодой.
- Страшно подумать
Держите за меня кулачки !
всё таки - не шуточная сумма 500 000 000
золотишко сегодня , скорее всего подорожает XAUUSDM5
открыл BUY, нижняя жёлтая закроет BUY и откроет SELL, верхняя жёлтая, ещё откроет BUY и закроет SELL
сменилось временно направление - всё ровно, скорее всего пойдёт вверх
У Вас же хорошо получалось на Н2,зачем на м5 перешли.Просто нужно было доработать стратегию в плане фиксации убытков.Просто нужно было поставить дополнительно робот которые при просадке 50% допустим будет закрывать все ордера.И все и больше ничего, можно остров покупать через год.
я всё ещё в поисках, на Н2 - я усёк, что получается прогноз, надо найти ещё, на меньшем графике, какую не будь, закономерность
----------------
сейчас или вниз или вверх - что то, будет
----------------
хорошо пошла - если на двух часовом, пробьёт зелёную точку, то пойдёт, ох пойдёт ….
так, всё запутано …….. --- ведь, звизданётся вниз
если пробьёт зелёную, хорошо пойдёт вниз
жёлтая нижняя - Горизонтальная, - докупит в SELL XAUUSDM5
---------------------
вот я, и нарвался -
снесут же....