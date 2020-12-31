Прогноз от Я - страница 91

Бывают в жизни, Огорчения !

- меня наверное, только могила исправит. ------ опять слил

-----------------------------

завесь период этого счёта - слито 78 500 руб. 

счет открыт 26.07.2017 

Вчера задумался, о своём бедующем.

Вот сижу проигрываю, пока Отец получает пенсию, а вот, не станет его - --- И не возьмут меня на работу, потому что, я не молодой.

- Страшно подумать 

Держите за меня кулачки !

всё таки - не шуточная сумма 500 000 000

золотишко сегодня , скорее всего  подорожает XAUUSDM5

открыл BUY, нижняя жёлтая закроет BUY и откроет SELL, верхняя жёлтая, ещё откроет BUY и закроет SELL

XAUUSDM5 

сменилось временно направление - всё ровно, скорее всего пойдёт вверх

XAUUSDM5м

 
У Вас же хорошо получалось на Н2,зачем на м5 перешли.Просто нужно было доработать стратегию в плане фиксации убытков.Просто нужно было поставить дополнительно робот которые при просадке 50% допустим будет закрывать все ордера.И все и больше ничего, можно остров покупать через год.
 
На м5 действуют уже совершенно другие законы и стратегии ,это уже чистой воды скальпинг.
surupik:
У Вас же хорошо получалось на Н2,зачем на м5 перешли.Просто нужно было доработать стратегию в плане фиксации убытков.Просто нужно было поставить дополнительно робот которые при просадке 50% допустим будет закрывать все ордера.И все и больше ничего, можно остров покупать через год.

я всё ещё в поисках, на Н2 - я усёк, что получается прогноз, надо найти ещё, на меньшем графике, какую не будь, закономерность

----------------

сейчас или вниз или вверх - что то, будет

щ

  

Alexsandr San:

----------------

сейчас или вниз или вверх - что то, будет  

хорошо пошла - если на двух часовом, пробьёт зелёную точку, то пойдёт, ох пойдёт ….

так, всё запутано …….. --- ведь, звизданётся  вниз

если пробьёт зелёную, хорошо пойдёт вниз 

---------------------

вот я, и нарвался -

снесут же....

