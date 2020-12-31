Прогноз от Я - страница 95
Эх, не повезло, лишь 3х1 а надо 4х4
кто то, чуть не угадал, не хватило, одной цифры
Хорошая новость - Распределительный тираж! В прошлый распределительный вложил 12 000 выиграл 67 000
Советую Всем рискнуть, ведь на кону 600 миллионов
ох и пошлют сейчас в бан за рекламу :-)
сейчас комбинацию из 100 билетов, надо придумать
это не реклама - это по человечески поделился, очень важной информацией
даже за ссылки на собственный сайт с важной информацией и рекламой исключительно MQL следует БАН
я же, Вам говорю это не реклама . Они втихаря хотят разделить - а я , Вам важную информацию сказал.
я почти придумал комбинации -
Устал заполнять -
Я, затарился аж, на 36 000 (120 билетов по 300 руб.)
Теперь Главное, что бы не было, Победителя. Потому что, тогда не будет РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - и плакали мои денюшки.
Не, ну если Победителем, буду я - тогда всё нормально.
не повезло мне сегодня - ну хоть, не так много, проиграл
Не советую, в лазить в обычные тиражи - а ждать, Распределительного Тиража
С Праздником! Товарищи !!!