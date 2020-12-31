Прогноз от Я - страница 95

Alexsandr San:

Эх, не повезло, лишь 3х1 а надо 4х4

кто то, чуть не угадал, не хватило, одной цифры   

Хорошая новость - Распределительный тираж! В прошлый распределительный вложил 12 000 выиграл 67 000

Советую Всем рискнуть, ведь на кону 600 миллионов

Снимок 

 
Alexsandr San:

ох и пошлют сейчас в бан за рекламу :-)

Alexsandr San:

Хорошая новость - Распределительный тираж! В прошлый распределительный вложил 12 000 выиграл 67 000

Советую Всем рискнуть, ведь на кону 600 миллионов

 

сейчас комбинацию из 100 билетов, надо придумать 

Maxim Kuznetsov:

ох и пошлют сейчас в бан за рекламу :-)

это не реклама - это по человечески поделился, очень важной информацией 

 
Alexsandr San:

даже за ссылки на собственный сайт с важной информацией и рекламой исключительно MQL следует БАН

Maxim Kuznetsov:

даже за ссылки на собственный сайт с важной информацией и рекламой исключительно MQL следует БАН

я же, Вам говорю это не реклама . Они  втихаря хотят разделить - а я , Вам важную информацию сказал.

я почти придумал комбинации -

Снимок

Устал заполнять -

Я, затарился аж, на 36 000 (120 билетов по 300 руб.)

Теперь Главное, что бы не было, Победителя. Потому что, тогда не будет РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - и плакали мои денюшки.
Не, ну если Победителем, буду я - тогда всё нормально.

Победа будет за нами

Alexsandr San:

Устал заполнять -

Я, затарился аж, на 36 000 (120 билетов по 300 руб.)

Теперь Главное, что бы не было, Победителя. Потому что, тогда не будет РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - и плакали мои денюшки.
Не, ну если Победителем, буду я - тогда всё нормально.


не повезло мне сегодня - ну хоть, не так много, проиграл

Снимок2 

Alexsandr San:

не повезло мне сегодня - ну хоть, не так много, проиграл

 

Не советую, в лазить в обычные тиражи - а ждать, Распределительного Тиража  

С Праздником! Товарищи !!!

 

