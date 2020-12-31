Прогноз от Я - страница 102
да! всё же к 1741 сходит, а потом только твой прогноз сработает к 1670
не знаю что делать , буду подыскивать выход
---------
я переобулся - верх
Привет. Запри свои эмоции в дальний чулан. Они тебе мешают.
Привет! сегодня уровни, опять подтверждают движение верх
Я не утверждаю и ни к чему не подталкиваю. Просто вопрос.
Такая ситуация может повториться?
Я не утверждаю и ни к чему не подталкиваю. Просто вопрос.
может, не спорю - можно быстро переключится в противоположную сторону, у меня утилита настроена от уровней и когда движение резко двинет вниз, утилита перевернёт позицию
А эти переворачивания влияют на размер депозита?
да! в лучшую сторону - бывает и не чего не заработаю, но главное что не сливает
Ну, тогда норм.
я сейчас скромненько тестирую , как сказать набиваю руку . вот за вчера скромно , но самое главное не в минус
Хочу поделится вот этим индикатором , по нему видно каждый день направление, так как горизонтальные линии устанавливаются каждый день на новый уровень
И как из зоны выйдет синяя линия, туда и будет направление
------------------------------
в входить в рынок лучше всего ближе к зоне ---- так как в течения дня цена возвращается в эту точку обратно - в крайнем случае остаешься при своих
добавлю -
пробитием уровня - это когда синяя линия выходит из зоны. Лучшее результаты на 30 мин.
на 5мин. для показа ------ > Вот можно готовится в верх -- обманула вернулась в зону
время за 10 часов - после этого времени выход из зоны , определяет дневное движение
Вот так, вся эта конструкция выглядит на 30ми. Графике
XAUUSDM30