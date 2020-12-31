Прогноз от Я - страница 102

Alexsandr San:

да! всё же к 1741 сходит, а потом только твой прогноз сработает к 1670

не знаю что делать , буду подыскивать выход 

я переобулся - верх

Привет. Запри свои эмоции в дальний чулан. Они тебе мешают.

Aleksandr Yakovlev:

Привет! сегодня уровни, опять подтверждают движение верх

XAUUSDH2 

 
Я не утверждаю и ни к чему не подталкиваю. Просто вопрос.

Такая ситуация может повториться?


может, не спорю - можно быстро переключится в противоположную сторону, у меня утилита настроена от уровней и когда движение резко двинет вниз, утилита перевернёт позицию    

 
А эти переворачивания влияют на размер депозита?

да! в лучшую сторону - бывает и не чего не заработаю, но главное что не сливает 

 
Ну, тогда норм.

я сейчас скромненько тестирую , как сказать набиваю руку . вот за вчера скромно , но самое главное не в минус 

Снимок 

Хочу поделится вот этим индикатором , по нему видно каждый день направление, так как горизонтальные линии устанавливаются каждый день на новый уровень 

И как из зоны выйдет синяя линия, туда и будет направление 

  XAUUSDM5

------------------------------

в входить в рынок лучше всего ближе к зоне ---- так как в течения дня цена возвращается в эту точку обратно - в крайнем случае остаешься при своих 

добавлю - 

пробитием уровня - это когда синяя линия выходит из зоны. Лучшее результаты на 30 мин. 

на 5мин. для показа  Снимок3  ------ > Вот можно готовится в верх  Снимок4 -- обманула вернулась в зону  Снимок5

время за 10 часов - после этого времени выход из зоны , определяет дневное движение  Снимок6

Файлы:
H_A_Lin_S_W.mq5  22 kb
Вот так, вся эта конструкция выглядит на 30ми. Графике 

XAUUSDM30   XAUUSDM30

