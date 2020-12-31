Прогноз от Я - страница 74

У меня продажа евро-долл. отработалась в ТП.

Ожидаю продажу AUDUSD и покупку USDJPY и USDCHF. Часов в 16:00 или 20:00 по времени терм.

Konstantin Yartsev:

Ожидаю продажу AUDUSD и покупку USDJPY и USDCHF. Часов в 16:00 или 20:00 по времени терм.

это опечатка и всё наоборот ? просто AUD с четверга (уже 3-й день) идёт вниз, а франк соотв. наоборот.

может конечно продать внизу и купить наверху это неизвестная мне стратегия :-)

 
Maxim Kuznetsov:

это опечатка и всё наоборот ? просто AUD с четверга (уже 3-й день) идёт вниз, а франк соотв. наоборот.

может конечно продать внизу и купить наверху это неизвестная мне стратегия :-)

Нет, не опечатка.

Это сливки 100 пунктов на продолжении или затухании тренда вниз по евро-долл (вы видели закрытую в ТП) и по австралийцу и вверх по франку и йене. СЛ по индикатору.

Откуда вы знаете, что ауди с четверга идет вниз и сегодня на этом все? Бывает месяцами ходит вниз или вверх ...

И еще не забывайте: рынок иррационален.

Это ручные сделки, а сигнал работает так, как вы привыкли - там свой ММ.

 сегодня решил отбить пятницу

- риск за риском - по другому не получится отбить

 

 
Alexsandr San:

 сегодня решил отбить пятницу

- риск за риском - по другому не получится отбить

 

У меня на сигнале евро-нзд хорошо вверх зашла. По этой же автоматич. стратегии долл.-франк и долл.-йена просятся на продажу. Почти одновременно, но только после своего сигнала (часов через 4-8).

Konstantin Yartsev:

У меня на сигнале евро-нзд хорошо вверх зашла. По этой же автоматич. стратегии долл.-франк и долл.-йена просятся на продажу. Почти одновременно, но только после своего сигнала (часов через 4-8).

на демо - не показатель 

когда на реале, совершенно по другому цена ходит, и как обычно против 

 
Alexsandr San:

на демо - не показатель 

когда на реале, совершенно по другому цена ходит, и как обычно против 

Тестирую со 100 тыс. долл. до 100 лотов максимума и дальше. На реале не сильно будет отличаться, т.к. ТФ - Н4, сделок 3-7 в неделю, сделки рыночные. На реале сов. работал (где была продажа по евро-долл.).
Konstantin Yartsev:
Тестирую со 100 тыс. долл. до 100 лотов максимума и дальше. На реале не сильно будет отличаться, т.к. ТФ - Н4, сделок 3-7 в неделю, сделки рыночные. На реале сов. работал (где была продажа по евро-долл.).

зачем насилуете свой мозг на демо? если есть реал, в него вложить все силы для победы !!!

 
Alexsandr San:

зачем насилуете свой мозг на демо? если есть реал, в него вложить все силы для победы !!!

По демо я же объяснил (для теста реала нет 100 тыс. долл.). На реале другая стратегия и тоже с этим движком. Тестирую и настраиваю детали. Напр.: запрещено открывать поз., если сигнальная свеча была последней в пятницу - т.е. в пон. в момент открытия позиции может быть гэп против сигнала. И т.п. тонкости.

Но мы отклонились от темы прогнозов. Повторюсь, ближайшие сделки (по стратегии моего сигнала) - это продажа долл.-франка и долл.-йены и покупка ауди. ТП - 100 пунктов.

