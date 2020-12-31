Прогноз от Я - страница 71

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Выставил ещё ловушку вниз 

- стоп не ставлю , пока не возьмёт 2000 руб

Да, может сработать.

Но без СЛ при объеме, напр., 0,1 лота (0,1 долл. - каждый пункт) 5000 депо выдержит: 5000/6,5=769 пунктов просадки при 0% стоп-ауте. А при 20% стоп-ауте - поз. закроется уже при 769*80%=615 пунктах. Несмотря на 1:1000.

[Удален]  

очень резко он вверх пошёл eur/jpy

- решил рискнуть и он по моему, уже близок к вершине 

eur/jpy

 
Надо еще пяток индикаторов добавить чтобы исключить элемент случайности. Да и выглядеть будет посолиднее.
 
Grigori.S.B:
Надо еще пяток индикаторов добавить чтобы исключить элемент случайности. Да и выглядеть будет посолиднее.

Да, пока видно последнюю свечу на графике - индикаторов мало :)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да, пока видно последнюю свечу на графике - индикаторов мало :)

я больше от точек - ориентир держу  

[Удален]  

есть сигнал вверх NZDCHFH2

стоп - если точку синею побьёт 

NZDCHFH2

[Удален]  
Alexsandr San:

очень резко он вверх пошёл eur/jpy

- решил рискнуть и он по моему, уже близок к вершине 


стоп, если цена закрепится, выше жёлтой горизонтальной линии  eur/jpy

Снимок стоп

а лучше вообще стоп - у пары бычий тренд . а я рискую с этой парой 

---------------

не буду рисковать - я закрыл позиции 

- надо дождаться нормальных сигналов 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
[Удален]  

всё же, хочет она вверх EURJPYH2

закрою если пробьёт точку синею

EURJPYH2 

[Удален]  

нервишки сегодня не выдержали - 200 руб. не добрал

Снимок 1

Снимок 2 

[Удален]  

фунт скорее всего, ещё пойдёт вверх. GBPUSDH2

установил ловушку на buy - стоп от жёлтой горизонтальной линии 

GBPUSDH2

решил не ждать GBPUSDM30

пацан сказал пацан сделал 

GBPUSDM30

1...646566676869707172737475767778...103
Новый комментарий