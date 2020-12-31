Прогноз от Я - страница 71
Выставил ещё ловушку вниз
- стоп не ставлю , пока не возьмёт 2000 руб
Да, может сработать.
Но без СЛ при объеме, напр., 0,1 лота (0,1 долл. - каждый пункт) 5000 депо выдержит: 5000/6,5=769 пунктов просадки при 0% стоп-ауте. А при 20% стоп-ауте - поз. закроется уже при 769*80%=615 пунктах. Несмотря на 1:1000.
очень резко он вверх пошёл eur/jpy
- решил рискнуть и он по моему, уже близок к вершине
Надо еще пяток индикаторов добавить чтобы исключить элемент случайности. Да и выглядеть будет посолиднее.
Да, пока видно последнюю свечу на графике - индикаторов мало :)
я больше от точек - ориентир держу
есть сигнал вверх NZDCHFH2
стоп - если точку синею побьёт
стоп, если цена закрепится, выше жёлтой горизонтальной линии eur/jpy
а лучше вообще стоп - у пары бычий тренд . а я рискую с этой парой
---------------
не буду рисковать - я закрыл позиции
- надо дождаться нормальных сигналов
всё же, хочет она вверх EURJPYH2
закрою если пробьёт точку синею
нервишки сегодня не выдержали - 200 руб. не добрал
фунт скорее всего, ещё пойдёт вверх. GBPUSDH2
установил ловушку на buy - стоп от жёлтой горизонтальной линии
решил не ждать GBPUSDM30
пацан сказал пацан сделал