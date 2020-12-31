Прогноз от Я - страница 8

Vladimir Karputov:
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019".

а что к этой теме относится?

 
Dmitriy Forex:

а что к этой теме относится?

Эту тему создал топикстаретр и он её поддерживает: не ленится давать описание системы и используемые индикаторы, не ленится описывать сигналы стратегии. 

Всё таки в этом что то есть

почему то всегда пропускал этот индикатор - а он то не плохой. Ichimoku

Alpari MT5 Ichimoku MA

в окошко с WPR это нижнее окно добавлено MA и  Ichimoku Kinko Hyo

WPR -период 100 стиль None

MA  -период 21 сдвиг 1 метод LWMA применить к: Данные предыдущего индикатора 

Ichimoku Kinko Hyo -input int InpTenkan=100;     // Tenkan-sen
                               input int InpKijun=500;       // Kijun-sen
                               input int InpSenkou=100;    // Senkou Span B

GBPUSD 1 день


GBPUSD меняет направление вниз
 Stochastic пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR  пересёк StdDev

--------------------------------------------------------

Stochastic и MACD

в первом окошке -это вторая снизу

Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.

MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.


---------------------------------------------------------------------------

WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу

WPR -коричневая линия - период 13.

StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.

EURJPY 1 день

EURJPY
скорее всего достала свою нижнею цель
от равноудалённого канала
и теперь скорее всего бычий тренд

от индикаторов пока нет сигналов

EURUSD 1 день

EURUSD

стабильный  бычий тренд

главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50

--------------------------------------------------------

Aleksandr Klapatyuk:

EURUSD

стабильный  бычий тренд

главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50

--------------------------------------------------------

Что скажете про UsdChf? По моим расчетам вышла из зоны перепроданности
Vladimir Baskakov:
Что скажете про UsdChf? По моим расчетам вышла из зоны перепроданности

USDCHF 1 день

по индикаторам - медвежий тренд

[Удален]  

Vladimir Baskakov:
Что скажете про UsdChf? По моим расчетам вышла из зоны перепроданности

USDCHF 2 часа покупка

на 2 часовом графике - я бы сейчас купил

200 пипс - наверное на покупке и тут же на продажу

Aleksandr Klapatyuk:

на 2 часовом графике - я бы сейчас купил

200 пипс - наверное на покупке и тут же на продажу

купил продал

