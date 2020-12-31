Прогноз от Я - страница 8
а что к этой теме относится?
Эту тему создал топикстаретр и он её поддерживает: не ленится давать описание системы и используемые индикаторы, не ленится описывать сигналы стратегии.
Всё таки в этом что то есть
почему то всегда пропускал этот индикатор - а он то не плохой. Ichimoku
в окошко с WPR это нижнее окно добавлено MA и Ichimoku Kinko Hyo
WPR -период 100 стиль None
MA -период 21 сдвиг 1 метод LWMA применить к: Данные предыдущего индикатора
Ichimoku Kinko Hyo -input int InpTenkan=100; // Tenkan-sen
input int InpKijun=500; // Kijun-sen
input int InpSenkou=100; // Senkou Span B
GBPUSD меняет направление вниз
Stochastic пересёк сигнальную линию MACD
а также
WPR пересёк StdDev
--------------------------------------------------------
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
EURJPY
скорее всего достала свою нижнею цель
от равноудалённого канала
и теперь скорее всего бычий тренд
от индикаторов пока нет сигналов
EURUSD
стабильный бычий тренд
главная линия Stochastic пересекла сигнальную линию MACD - и Stochastic выше 50
а также
WPR пересекла StdDev - и WPR выше -50
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Что скажете про UsdChf? По моим расчетам вышла из зоны перепроданности
по индикаторам - медвежий тренд
Vladimir Baskakov:
Что скажете про UsdChf? По моим расчетам вышла из зоны перепроданности
на 2 часовом графике - я бы сейчас купил
200 пипс - наверное на покупке и тут же на продажу
