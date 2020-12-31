Прогноз от Я - страница 101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отсюда может отскочить верх XAUUSDH2
да! интересная ситуация, зелёная пипка всё может поменять, но отсюда по идее должна бы, опять уйти вниз. XAUUSDH2
да! интересная ситуация, зелёная пипка всё может поменять, но отсюда по идее должна бы, опять уйти вниз. XAUUSDH2
всё же, зеленая пипка редко врёт. Да и линии поддержки, сопротивления -выше " P " это в покупки, ниже в продажи. Думаю всё же, от " P ", сходит она ещё верх. XAUUSDH2
----------------------------
пара в раздумье - но больше шансов верх
сегодня тоже больше шансов верх . лучше подождать как выйдет из зоны, в нижнем подокне
XAUUSDM15
XAUUSDM5
Привет, надеюсь скрин понятен тебе?.
Привет, надеюсь скрин понятен тебе?.
Привет! что то подсказывает вниз пока рано, думаю сначала к галочке сходит XAUUSDH2
XAUUSDH2
где то к 1741
Привет! что то подсказывает вниз пока рано, думаю сначала к галочке сходит XAUUSDH2
XAUUSDH2
где то к 1741
Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.
Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.
я понял. вот по этому скрину интересно получается, эти линии я давно нарисовал ещё цен здесь не было, видно как крутится на этом месте, готовится к низу.
XAUUSDH2
но нет пипки красной - может ещё верх двинуть
Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.
Да нарисовался твой прогноз, пора мне закрываться верх и присоединятся кто стоит вниз
XAUUSDH2
Да нарисовался твой прогноз, пора мне закрываться верх и присоединятся кто стоит вниз
XAUUSDH2
Как минимум до 1670 движение будет.
Как минимум до 1670 движение будет.
да! всё же к 1741 сходит, а потом только твой прогноз сработает к 1670
не знаю что делать , буду подыскивать выход
---------
я переобулся - верх