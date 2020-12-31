Прогноз от Я - страница 101

Новый комментарий
[Удален]  
Alexsandr San:

Отсюда может отскочить верх    XAUUSDH2


да! интересная ситуация, зелёная пипка всё может поменять, но отсюда по идее должна бы, опять уйти вниз.   XAUUSDH2

XAUUSDH2 

[Удален]  
Alexsandr San:

да! интересная ситуация, зелёная пипка всё может поменять, но отсюда по идее должна бы, опять уйти вниз.   XAUUSDH2

 

всё же, зеленая пипка редко врёт. Да и линии поддержки, сопротивления -выше " P " это в покупки, ниже в продажи. Думаю всё же, от " P ", сходит она ещё верх.   XAUUSDH2

XAUUSDH2

----------------------------

пара в раздумье - но больше шансов верх 

XAUUSDH2ч

[Удален]  

сегодня тоже больше шансов верх . лучше подождать как выйдет из зоны, в нижнем подокне  

XAUUSDM15  XAUUSDM15

XAUUSDM5 XAUUSDM5 

 

Привет, надеюсь скрин понятен тебе?.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет, надеюсь скрин понятен тебе?.


Привет! что то подсказывает вниз пока рано, думаю сначала к галочке сходит      XAUUSDH2

XAUUSDH2   XAUUSDH2

где то к 1741

 
Alexsandr San:

Привет! что то подсказывает вниз пока рано, думаю сначала к галочке сходит      XAUUSDH2

   XAUUSDH2

где то к 1741

Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.

я понял. вот по этому скрину интересно получается, эти линии я давно нарисовал ещё цен здесь не было, видно как крутится на этом месте, готовится к низу.

XAUUSDH2х XAUUSDH2

но нет пипки красной - может ещё верх двинуть 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ну, видимо скрин не понял. Удаляю.

Да нарисовался твой прогноз, пора мне закрываться верх и присоединятся кто стоит вниз

XAUUSDH2  XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

Да нарисовался твой прогноз, пора мне закрываться верх и присоединятся кто стоит вниз

  XAUUSDH2

Как минимум до 1670 движение будет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Как минимум до 1670 движение будет.

да! всё же к 1741 сходит, а потом только твой прогноз сработает к 1670

XAUUSDH2л

не знаю что делать , буду подыскивать выход 

---------

я переобулся - верх

1...949596979899100101102103
Новый комментарий