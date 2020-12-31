Прогноз от Я - страница 47

MrBrooklin:

Здравствуйте, Валентин!

Чтобы постоянно не переживать за свой депозит уровень маржи старайтесь держать не ниже 500 %. У вас, согласно последнего скриншота, уровень маржи составляет 147,33%. Тут и до маржин-колла не далеко.

С уважением, Владимир.

Владимир, уважаемый!

Там уже стоп-аут судя по всему. Вы ведь про него да?)) Когда народ уже запомнит - маржин-колл это не слив. Слив - это СТОП-АУТ!

вроде есть сигнал вверх AUDJPY

буду от объекта BUY покупать 

топ 5

здесь тоже сигнал вверх EURJPY

только ловить буду снизу от объекта BUY

LOWER 6 BUY

тоже хочет вверх NZDJPY

СнимокLOWER 6 BUY

еще пара NZDUSD

NZDUSD

USDJPY BUY

USDJPY BUY

вроде - пора вниз GBPJPYDaily

GBPJPYDaily

 
jori77:

Владимир, уважаемый!

Там уже стоп-аут судя по всему. Вы ведь про него да?)) Когда народ уже запомнит - маржин-колл это не слив. Слив - это СТОП-АУТ!

Здравствуйте! Предупреждал Валентина не про слив и не про стоп-аут, а именно про маржин-колл. Просто многие трейдеры торгуют вручную не обращая особого внимания на уровень маржи. А ведь есть простые правила мани менеджмента, которые нужно строго соблюдать.

С уважением, Владимир.

 
Нормальных сигналов всего 2-3 в неделю, по разворотам. Флет торговать себе дороже.
 
Pipsmuster:
Нормальных сигналов всего 2-3 в неделю, по разворотам. Флет торговать себе дороже.

меньше

1 в 2 недели

Aleksandr Klapatyuk:

вроде - пора вниз GBPJPYDaily


что то он, не как не хочет, вниз GBPJPYH2

GBPJPYH2

MrBrooklin:

Здравствуйте! Предупреждал Валентина не про слив и не про стоп-аут, а именно про маржин-колл. Просто многие трейдеры торгуют вручную не обращая особого внимания на уровень маржи. А ведь есть простые правила мани менеджмента, которые нужно строго соблюдать.

С уважением, Владимир.

Надо было внятнее предупреждать. 

Как истории про самолеты, знаете?

Была ситуация:

Два пилота в кабине, оба воспитания восточного.

Младший пилот, чтобы не проявлять неуважение к старшему по званию и по возрасту, очень невнятно несколько раз сообщал ему, что самолет неисправен и навигационные системы неисправны стали. Из-за чего посадка будет невозможна и нужно идти на второй круг, срочно набирать высоту...

Примерно так говорил второй: У нас, возможно, есть неисправности, не считаете ли вы возможным принять меры?

Ему ответ: вы считаете у нас неполадки?

Ответ: Возможно, что так. Стоит обратить на них внимание.

В итоге пройдена точка невозврата...

После этого были введены меры и скрипты для пилотов. Их муштруют жестко, чтобы прямо дословно они говорили, как отрабатывать каждую ситуацию и как наиболее эффективно давать ориентировки по полету...

Вам надо было сказать: ВАСЯ! ПЕСЕЦ! ПАДАЕМ! СМОТРИ СЮДА! ТЯНИ НА СЕБЯ ШТУРВАЛ А ТО УПАДЕМ СЕЙЧАС!

 
Наконец то разблокировали...Сколько можно то..за что????
Valentin7:
Наконец то разблокировали...Сколько можно то..за что????

вырулил  ситуацию с фунтом  ? 

