Здравствуйте, Валентин!
Чтобы постоянно не переживать за свой депозит уровень маржи старайтесь держать не ниже 500 %. У вас, согласно последнего скриншота, уровень маржи составляет 147,33%. Тут и до маржин-колла не далеко.
С уважением, Владимир.
Владимир, уважаемый!
Там уже стоп-аут судя по всему. Вы ведь про него да?)) Когда народ уже запомнит - маржин-колл это не слив. Слив - это СТОП-АУТ!
вроде есть сигнал вверх AUDJPY
буду от объекта BUY покупать
здесь тоже сигнал вверх EURJPY
только ловить буду снизу от объекта BUY
тоже хочет вверх NZDJPY
еще пара NZDUSD
USDJPY BUY
вроде - пора вниз GBPJPYDaily
Владимир, уважаемый!
Здравствуйте! Предупреждал Валентина не про слив и не про стоп-аут, а именно про маржин-колл. Просто многие трейдеры торгуют вручную не обращая особого внимания на уровень маржи. А ведь есть простые правила мани менеджмента, которые нужно строго соблюдать.
С уважением, Владимир.
Нормальных сигналов всего 2-3 в неделю, по разворотам. Флет торговать себе дороже.
меньше
1 в 2 недели
что то он, не как не хочет, вниз GBPJPYH2
Надо было внятнее предупреждать.
Как истории про самолеты, знаете?
Была ситуация:
Два пилота в кабине, оба воспитания восточного.
Младший пилот, чтобы не проявлять неуважение к старшему по званию и по возрасту, очень невнятно несколько раз сообщал ему, что самолет неисправен и навигационные системы неисправны стали. Из-за чего посадка будет невозможна и нужно идти на второй круг, срочно набирать высоту...
Примерно так говорил второй: У нас, возможно, есть неисправности, не считаете ли вы возможным принять меры?
Ему ответ: вы считаете у нас неполадки?
Ответ: Возможно, что так. Стоит обратить на них внимание.
В итоге пройдена точка невозврата...
После этого были введены меры и скрипты для пилотов. Их муштруют жестко, чтобы прямо дословно они говорили, как отрабатывать каждую ситуацию и как наиболее эффективно давать ориентировки по полету...
Вам надо было сказать: ВАСЯ! ПЕСЕЦ! ПАДАЕМ! СМОТРИ СЮДА! ТЯНИ НА СЕБЯ ШТУРВАЛ А ТО УПАДЕМ СЕЙЧАС!
Наконец то разблокировали...Сколько можно то..за что????
вырулил ситуацию с фунтом ?