Прогноз от Я - страница 45

Новый комментарий
[Удален]  
Valentin7:

это депо в какой валюте , рубли или доллар?

это рубли - картинка же выше была . где у брокера на сайте пополнил 

[Удален]  

открылось 2 пары 

       -_SELL  \\  EURNZD -_BUY
--------------     --------------
       -_SELL  \\  AUDNZD -_BUY
--------------     --------------

AUDNZDH2чAUDNZDH2

EURNZDH2чEURNZDH2

[Удален]  

сработал сигнал - CHFJPYH2

будет открываться вниз

CHFJPYH2

[Удален]  

открытие позиции вверх CADCHFH2

CADCHFH2

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

сработал сигнал - CHFJPYH2

будет открываться вниз


сигнал был раньше - открыло позицию вниз CHFJPYH2

CHFJPYH2ччс

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

сигнал был раньше - открыло позицию вниз CHFJPYH2


до купило CHFJPYH2

  CHFJPYH2я

[Удален]  

появился сигнал на покупку AUDCHFH2

AUDCHFH2

 
опять не успел купить наверх по цене 1.2820 фунт...Новости плохие, а он все не летит вниз..что его держит....
 
Кто знает это только у меня ? Не могу некому ничего написать в личных сообщениях.
[Удален]  
Valentin7:
опять не успел купить наверх по цене 1.2820 фунт...Новости плохие, а он все не летит вниз..что его держит....

как он вроде идёт потихоньку вниз GBPUSDH2

GBPUSDH2

эксперт купит у  метки S2

1...383940414243444546474849505152...103
Новый комментарий