Прогноз от Я - страница 45
это депо в какой валюте , рубли или доллар?
это рубли - картинка же выше была . где у брокера на сайте пополнил
открылось 2 пары
AUDNZDH2
EURNZDH2
сработал сигнал - CHFJPYH2
будет открываться вниз
открытие позиции вверх CADCHFH2
сигнал был раньше - открыло позицию вниз CHFJPYH2
до купило CHFJPYH2
появился сигнал на покупку AUDCHFH2
опять не успел купить наверх по цене 1.2820 фунт...Новости плохие, а он все не летит вниз..что его держит....
как он вроде идёт потихоньку вниз GBPUSDH2
эксперт купит у метки S2