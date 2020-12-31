Прогноз от Я - страница 53

Новый комментарий
 

У меня как то так))) По фунт ене аналогичная ситуация. В другой ветке скрин выложил.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

У меня как то так)))


Да! и мои индикаторы указывают пока на медвежий - но очень рискованно сегодня, он на переходе с бычьим  

 
Aleksandr Klapatyuk:

Да! и мои индикаторы указывают пока на медвежий - но очень рискованно сегодня, он на переходе с бычьим 

Как полет? Нормальный?))))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Как полет? Нормальный?))))

ну я пока, не в позициях. жду своей точки входа S2

 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну я пока, не в позициях. жду своей точки входа S2

 

Да ты блин даешь. Там ведь прям написано было--- продай здесь.

Крупными буквами на транспоранте.)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да ты блин даешь. Там ведь прям написано было--- продай здесь.

Крупными буквами на транспоранте.)))

да! это было видно ! но было так же видно, что есть большой риск 

 
Aleksandr Klapatyuk:

да! это было видно ! но было так же видно, что есть большой риск 

Мне нравиться клипчик.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Мне нравиться клипчик.

с такой ездой - они наверное уже покойнички 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Мне нравиться клипчик.

Я больше, такую музыку слушаю 


 
Aleksandr Klapatyuk:

Я больше, такую музыку слушаю 


Ха,вижу смысл ты уловил)))

1...464748495051525354555657585960...103
Новый комментарий