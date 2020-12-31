Прогноз от Я - страница 53
У меня как то так))) По фунт ене аналогичная ситуация. В другой ветке скрин выложил.
Да! и мои индикаторы указывают пока на медвежий - но очень рискованно сегодня, он на переходе с бычьим
Как полет? Нормальный?))))
ну я пока, не в позициях. жду своей точки входа S2
Да ты блин даешь. Там ведь прям написано было--- продай здесь.
Крупными буквами на транспоранте.)))
да! это было видно ! но было так же видно, что есть большой риск
Мне нравиться клипчик.
с такой ездой - они наверное уже покойнички
Я больше, такую музыку слушаю
Ха,вижу смысл ты уловил)))