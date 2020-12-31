Прогноз от Я - страница 75

Konstantin Yartsev:

Но мы отклонились от темы прогнозов. Повторюсь, ближайшие сделки (по стратегии моего сигнала) - это продажа долл.-франка и долл.-йены и покупка ауди. ТП - 100 пунктов.

USDJPYH2 - вроде как есть сигнал вниз - 

лучше дождаться , когда бар закрепится ниже трендовой жёлтой линии 

USDJPYH2

 
Alexsandr San:

USDJPYH2 - вроде как есть сигнал вниз - 

лучше дождаться , когда бар закрепится ниже трендовой жёлтой линии 

Терминал пока не открывал, но по вашему графику явно видно что готовиться пробой и поход вверх.

Vitaly Muzichenko:

Терминал пока не открывал, но по вашему графику явно видно что готовиться пробой и поход вверх.

В полнее может быть! 

я поэтому и говорю , пока бар не закрепится ниже жёлтой трендовой линии 

продолжаю глупить по этой паре EURUSDH2

- дурацкая привычка рисковать - но в этот раз, где установил стоп - закрою позиции

EURUSDH2 с 

---------------------

нет , не пойдёт она ещё вверх - трендовую зелёную линию пробило баром 


эта пара - хорошая пара , по этой паре можно как и заработать хорошо, так и нарваться хорошо

- рискну верх повторно GBPUSDH2 

GBPUSDH2 э

 
Alexsandr San:

эта пара - хорошая пара , по этой паре можно как и заработать хорошо, так и нарваться хорошо

- рискну верх повторно GBPUSDH2 


Рано продавать и покупать. По фунту я вне рынка до завтра.
Konstantin Yartsev:
Рано продавать и покупать. По фунту я вне рынка до завтра.

А самое интересное - только начинается.

- в завтра, можно не успеть 

 
Alexsandr San:

А самое интересное - только начинается.

- в завтра, можно не успеть 

"Завтра" - это уже в 00:00 по терминалу. У меня по фунту сигнал будет примерно в 04:00. И представьте: на пок. и на продажу, в зависимости от стратегии. На пок. - сов. на сигнале. А на прод. - вручную на другом счете.

1

Но еще раньше будет сделка по франку и ауди.

Konstantin Yartsev:

Но мы отклонились от темы прогнозов. Повторюсь, ближайшие сделки (по стратегии моего сигнала) - это продажа долл.-франка и долл.-йены и покупка ауди. ТП - 100 пунктов.

рискнул по вашему прогнозу USDJPYH2

USDJPYH2 

сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2

стоп от жёлтой горизонтальной линии 

GBPUSDH2

