Прогноз от Я - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но мы отклонились от темы прогнозов. Повторюсь, ближайшие сделки (по стратегии моего сигнала) - это продажа долл.-франка и долл.-йены и покупка ауди. ТП - 100 пунктов.
USDJPYH2 - вроде как есть сигнал вниз -
лучше дождаться , когда бар закрепится ниже трендовой жёлтой линии
USDJPYH2 - вроде как есть сигнал вниз -
лучше дождаться , когда бар закрепится ниже трендовой жёлтой линии
Терминал пока не открывал, но по вашему графику явно видно что готовиться пробой и поход вверх.
Терминал пока не открывал, но по вашему графику явно видно что готовиться пробой и поход вверх.
В полнее может быть!
я поэтому и говорю , пока бар не закрепится ниже жёлтой трендовой линии
продолжаю глупить по этой паре EURUSDH2
- дурацкая привычка рисковать - но в этот раз, где установил стоп - закрою позиции
---------------------
нет , не пойдёт она ещё вверх - трендовую зелёную линию пробило баром
эта пара - хорошая пара , по этой паре можно как и заработать хорошо, так и нарваться хорошо
- рискну верх повторно GBPUSDH2
эта пара - хорошая пара , по этой паре можно как и заработать хорошо, так и нарваться хорошо
- рискну верх повторно GBPUSDH2
Рано продавать и покупать. По фунту я вне рынка до завтра.
А самое интересное - только начинается.
- в завтра, можно не успеть
А самое интересное - только начинается.
- в завтра, можно не успеть
"Завтра" - это уже в 00:00 по терминалу. У меня по фунту сигнал будет примерно в 04:00. И представьте: на пок. и на продажу, в зависимости от стратегии. На пок. - сов. на сигнале. А на прод. - вручную на другом счете.
Но еще раньше будет сделка по франку и ауди.
Но мы отклонились от темы прогнозов. Повторюсь, ближайшие сделки (по стратегии моего сигнала) - это продажа долл.-франка и долл.-йены и покупка ауди. ТП - 100 пунктов.
рискнул по вашему прогнозу USDJPYH2
сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2
стоп от жёлтой горизонтальной линии