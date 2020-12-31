Прогноз от Я - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цель по евре 1.09
Скорее всего Вы правы !!!
Самый смак - и сигналы вниз EURUSDDaily
А вообще должны закрыть гэп в районе 1,07770
всё может быть! - но, по Индикаторам - движение меняется вниз
всё может быть! - но, по Индикаторам - движение меняется вниз
отсюда - можно рискнуть вниз - но, если точку синею пробьёт , лучше закрыться, и попытать счастья после.
отсюда - можно рискнуть вниз - но, если точку синею пробьёт , лучше закрыться, и попытать счастья после.
нет! синяя это много потери, - красную если, цена будет выше - лучше закрыться EURUSDH2
Вроде всё готово! для движения вверх GBPUSDH2
добавлено -
Снесли по стопу ( первая сделка в этом году - не удачная )
Вроде всё готово! для движения вверх GBPUSDH2
добавлено -
Снесли по стопу ( первая сделка в этом году - не удачная )
попытаю счастья - в туже сторону ( вторая сделка в этом году) GBPUSDH2