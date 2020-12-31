Прогноз от Я - страница 65

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Цель по евре 1.09

Скорее всего Вы правы !!!

[Удален]  

Самый смак - и сигналы вниз EURUSDDaily

EURUSDDaily

 
А вообще должны закрыть гэп в районе 1,07770
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
А вообще должны закрыть гэп в районе 1,07770

всё может быть!  - но, по Индикаторам - движение меняется вниз  

[Удален]  
Alexsandr San:

всё может быть!  - но, по Индикаторам - движение меняется вниз  

отсюда - можно рискнуть вниз - но, если точку синею пробьёт , лучше закрыться, и попытать счастья после.

EURUSD 

[Удален]  
Alexsandr San:

отсюда - можно рискнуть вниз - но, если точку синею пробьёт , лучше закрыться, и попытать счастья после.

 

нет! синяя это много потери, - красную если, цена будет выше - лучше закрыться EURUSDH2

EURUSDH2

[Удален]  
Есть небольшой прогноз про валюты 
[Удален]  

Вроде всё готово! для движения вверх GBPUSDH2

GBPUSDH2

добавлено -

Снесли по стопу ( первая сделка в этом году - не удачная )

GBPUSDH2.1

[Удален]  
Alexsandr San:

Вроде всё готово! для движения вверх GBPUSDH2

добавлено -

Снесли по стопу ( первая сделка в этом году - не удачная )


попытаю счастья - в туже сторону ( вторая сделка в этом году) GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Почему стоп такой короткий?Рыночные шумы захватываете
