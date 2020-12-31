Прогноз от Я - страница 85
Интересно, подведёт этот сигнал вверх GBPUSDH2 ?
попробовал первый раз, по этим валютам
но у них, как то, по другому считаются пункты - и закрылись по ТР
Второй день, нет нормальных сигналов. Вот 3 пары, со слабенькими сигналами, нашёл.
-------------------------------
С этой парой - ошибся, не понятно пока, куда она хочет?
Ещё рановато, но, сигнал верх, хочет появится
самая убыточная пара - сегодня у меня EURNZD
Есть три пары с сигналами
----------------------------- через время
Есть три пары с сигналами
По моей аналитике: на вал. рынке до завтра полный глушняк. С пятницы две сделки закрылись и все.
На то он и понедельник, чтоб быть рынку непонятным.
Индикатор даёт сигнал - не я это придумал. Если верить Индикаторам, то, нужно им верить. По другому, не как.
На то он и понедельник, чтоб рынку быть непонятным.