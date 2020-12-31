Прогноз от Я - страница 85

Интересно, подведёт этот сигнал вверх GBPUSDH2 ? 

GBPUSDH2

попробовал первый раз, по этим валютам

Снимок2

но у них, как то, по другому считаются пункты - и закрылись по ТР

Снимок

Второй день, нет нормальных сигналов. Вот 3 пары, со слабенькими сигналами, нашёл.

Снимок

-------------------------------

С этой парой - ошибся, не понятно пока, куда она хочет?

EURCHFH2 

Ещё рановато, но, сигнал верх, хочет появится

EURNZDH2  

Alexsandr San:

Ещё рановато, но, сигнал верх, хочет появится

  

самая убыточная пара - сегодня у меня EURNZD

Снимок

Есть три пары с сигналами 

3 PARI

-----------------------------  через время 

3 PARI2

 
Alexsandr San:

Есть три пары с сигналами 

-----------------------------  через время 


По моей аналитике: на вал. рынке до завтра полный глушняк. С пятницы две сделки закрылись и все.

1

 
Konstantin Yartsev:

По моей аналитике: на вал. рынке до завтра полный глушняк. С пятницы две сделки закрылись и все.

На то он и понедельник, чтоб быть рынку непонятным.

Konstantin Yartsev:

По моей аналитике: на вал. рынке до завтра полный глушняк. С пятницы две сделки закрылись и все.

Индикатор даёт сигнал - не я это придумал. Если верить Индикаторам, то, нужно им верить. По другому, не как. 

 
Vitaly Muzichenko:

На то он и понедельник, чтоб рынку быть непонятным.

Раз на раз не приходится. Бывают очень бодрые пон.
