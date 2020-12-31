Прогноз от Я - страница 32
а если - на новостях - ну только надо, угадать .- скачок верх закрыл бу и как часто бывает, она резко вниз идёт и тут закрыть селл.
да так и сделаю больше вариантов нет и денег доливать тоже уже нет..воскресенье вечером все верхние ордена позакрываю и будь что будет
не получиться закрыть, маржа хеджирована на 50%
просто получишь сообщение, что маржи не хватает и делов то0,01 попробуй закрыть от 0,05-ти для начала (дай фунту вырости минимум на 40 пунктов до 1,2920) и понаблюдай
Есть другой вариант. Если интересно в личку напиши)))
это скрин небольшой части моих зделок - у меня было по 35 зделок подрят и все в плюс...торгую давно уже лет 5 наверно но беда без стопов что меня и губило всегда...Когда у меня мозги появятся и научусь стопы ставить..(((( а когда столько зделок в плюс подряд то ловишь звезду и начинаешь рисковать и думать что ты Бог и как следствия отступаешь от своей системыи все сливаешь
это скрин небольшой части моих зделок - у меня было по 35 зделок подрят и все в плюс...торгую давно уже лет 5 наверно но беда без стопов что меня и губило всегда...Когда у меня мозги появятся и научусь стопы ставить..((((
У вас вот такая торговля, просто пипсовка на удачу, но чудес не бывает
Щипаем по полцента прибыли, а убытки растим до размера мамонта
да так и сделаю в понедельник попробую закрыть все три ордена максимально как можно вверху и буду молиться чтоб фунт вниз полетел.
У вас вот такая торговля, просто пипсовка на удачу, но чудес не бывает
да возможно так и есть..надо мне стопы ставить..(((
У вас вот такая торговля, просто пипсовка на удачу, но чудес не бывает
абсолютно верно
загнанная байка до нельзякупи дорого, продай дешево...
да возможно так и есть..надо мне стопы ставить..(((
Можно без стопов с использованием хеджирования, но нужен некоторый опыт. Ищите у кого можно ещё взять в долг(