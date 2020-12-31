Прогноз от Я - страница 32

Aleksandr Klapatyuk:

а если - на новостях - ну только надо, угадать .- скачок верх закрыл бу и как часто бывает, она резко вниз идёт и тут закрыть селл.

уменьшит покупки (закроет 0,15 баек), увеличатся продажи, цена продолжит движение вверх, как пить дать
 
Valentin7:

да так и сделаю больше вариантов нет и денег доливать тоже уже нет..воскресенье вечером все верхние ордена позакрываю и будь что будет

не получиться закрыть, маржа хеджирована на 50%

просто получишь сообщение, что маржи не хватает и делов то

0,01 попробуй закрыть от 0,05-ти для начала (дай фунту вырости минимум на 40 пунктов до 1,2920) и понаблюдай
 
Valentin7:

Есть другой вариант. Если интересно в личку напиши)))

 
Aleksandr Klapatyuk:

это скрин небольшой части моих зделок - у меня было по 35 зделок подрят и все в плюс...торгую давно уже лет 5 наверно но беда без стопов что меня и губило всегда...Когда у меня мозги появятся и научусь стопы ставить..((((  а когда столько зделок в плюс подряд то ловишь звезду и начинаешь рисковать и думать что ты Бог и как следствия отступаешь от своей системыи  все сливаешь

Файлы:
Screenshot_21.png  107 kb
[Удален]  
Valentin7:

не у одного тебя, такая беда, не ставить стопы, я такой же. 
 
Valentin7:

У вас вот такая торговля, просто пипсовка на удачу, но чудес не бывает

Щипаем по полцента прибыли, а убытки растим до размера мамонта 


 
Renat Akhtyamov:

да так и сделаю в понедельник попробую закрыть все три ордена максимально как можно вверху и буду молиться чтоб фунт вниз полетел.

 
Vitaly Muzichenko:

да возможно так и есть..надо мне стопы ставить..(((

 
Vitaly Muzichenko:

абсолютно верно

загнанная байка до нельзя

купи дорого, продай дешево...
 
Valentin7:

да возможно так и есть..надо мне стопы ставить..(((

Можно без стопов с использованием хеджирования, но нужен некоторый опыт. Ищите у кого можно ещё взять в долг(

