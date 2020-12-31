Прогноз от Я - страница 56
Наш Ленин не врёт. Просто молчит :-)
может ваш трепется, а наш лежит себе тихо в мавзолее...
Вот и пусть лежит...
впору читать длинную-длинную лекцию "когда индикаторы лгут"
индюки базированные на любых машках сбоят с периодом машек (и их разницы) и на величину волатильности.
То есть после недавнего существенного падения всё циклические индикаторы покажут buy. И не потому что пора покупать - а просто их чуствительность зарезалась..
не, мои индикаторы - редко врут. так ещё и не появилось сигнала на покупку EURUSDH2
ходит на одном месте EURUSDH2
положа руку на сердце - индикаторы вообще никакие не врут, они не умеют такого..
тут наверное неверный термин. Ээ..сигналы которые вы/я/мы от них ожидаем и реагируем, сильно зависят от истории. Причём подчас от её редких фрагментов.
К примеру: значение обычной SMA зависит от трёх параметров: прежнего значения SMA,цены период назад и текущей цены. ВСЁ.
Если разница между прежним и текущим значением близки к критическим (верх волатильности или равны) SMA довольно прикольно реагирует. Как измерительный прибор - может мерить от 10 до 80, хотя шкала от 0 до 100.
разница SMA будет ещё более забавна
--
а прочие классические MA (LWMA,EMA) довольно точно сводятся к мелкопериодным SMA, со всеми их эффектами
И индикаторные линии прыгают не только от наступивших событий, но от "забывания" прежних
это всё понятно - но когда в сочетании нескольких индикаторов, можно определённо, распознать движение
вот например ниже картинка указывает - что ещё сигнала нет в бу - но где то рядом EURUSDH2
Извини конечно, но на скрине я не с первого раза , что значит слово ПЕРЕСИКЛА.
Автоматически в голове ударение упало на букву И.
Не, потом понял конечно. Есть слово такое проверочное ПЕРЕСЕЧЬ.
Я думаю ты поймешь о чем я.
Еще раз извиняюсь.
да! это слово меня уже достало - как не напишу, постоянно не правильно ( пересекает )
это всё понятно - но когда в сочетании нескольких индикаторов, можно определённо, распознать движение
вот например ниже картинка указывает - что ещё сигнала нет в бу - но где то рядом EURUSDH2
на этой паре , тоже рядом крутится сигнал на селл USDJPYH2
и зараза не хватанула верхнею точку от горизонтальной линии
Обманула зараза! CHFJPYH2
Сегодня запустил нового Эксперта - уже открыл позицию EURAUDH2
Где судьба меня ждёт?