Прогноз от Я - страница 56

Maxim Kuznetsov:

Наш Ленин не врёт. Просто молчит :-)

может ваш трепется, а наш лежит себе тихо в мавзолее...

Вот и пусть лежит...

Maxim Kuznetsov:

впору читать длинную-длинную лекцию "когда индикаторы лгут"

индюки базированные на любых машках сбоят с периодом машек (и их разницы) и на величину волатильности.


То есть после недавнего существенного падения всё циклические индикаторы покажут buy. И не потому что пора покупать - а просто их чуствительность зарезалась..

не, мои индикаторы - редко врут. так ещё и не появилось сигнала на покупку EURUSDH2

ходит на одном месте EURUSDH2

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

не, мои индикаторы - редко врут. так ещё и не появилось сигнала на покупку EURUSDH2

ходит на одном месте EURUSDH2


положа руку на сердце - индикаторы вообще никакие не врут, они не умеют такого..

тут наверное неверный термин. Ээ..сигналы которые вы/я/мы от них ожидаем и реагируем, сильно зависят от истории. Причём подчас от её редких фрагментов.

К примеру: значение обычной SMA зависит от трёх параметров: прежнего значения SMA,цены период назад и текущей цены. ВСЁ.
Если разница между прежним и текущим значением близки к критическим (верх волатильности или равны)  SMA довольно прикольно реагирует. Как измерительный прибор - может мерить от 10 до 80, хотя шкала от 0 до 100.

разница SMA будет ещё более забавна

--

а прочие классические MA (LWMA,EMA) довольно точно сводятся к мелкопериодным SMA, со всеми их эффектами

И индикаторные линии прыгают не только от наступивших событий, но от "забывания" прежних

Maxim Kuznetsov:

это всё понятно - но когда в сочетании нескольких индикаторов, можно определённо, распознать движение

вот например ниже картинка указывает - что ещё сигнала нет в бу - но где то рядом EURUSDH2

EURUSDH2 

 
Aleksandr Klapatyuk:

это всё понятно - но когда в сочетании нескольких индикаторов, можно определённо, распознать движение

вот например ниже картинка указывает - что ещё сигнала нет в бу - но где то рядом EURUSDH2

 

Извини конечно, но на скрине я не с первого раза , что значит слово  ПЕРЕСИКЛА.

Автоматически в голове ударение упало на букву И.

Не, потом понял конечно. Есть слово такое проверочное ПЕРЕСЕЧЬ.

Я думаю ты поймешь о чем я.

Еще раз извиняюсь.

Aleksandr Yakovlev:

Извини конечно, но на скрине я не с первого раза , что значит слово  ПЕРЕСИКЛА.

Автоматически в голове ударение упало на букву И.

Не, потом понял конечно. Есть слово такое проверочное ПЕРЕСЕЧЬ.

Я думаю ты поймешь о чем я.

Еще раз извиняюсь.

да! это слово меня уже достало - как не напишу, постоянно не правильно ( пересекает )

Aleksandr Klapatyuk:

на этой паре , тоже рядом крутится сигнал на селл USDJPYH2

и зараза не хватанула верхнею точку от горизонтальной линии 

USDJPYH2

Обманула зараза! CHFJPYH2

CHFJPYH2

Сегодня запустил нового Эксперта - уже открыл позицию EURAUDH2

EURAUDH2

Где судьба меня ждёт?


