Взять денег в долг и их слить на форекс - болезнь ... как бабка пошептала)))
нет! в долг играть не буду.
успехов - не каких ! всё на одном месте . выиграл-проиграл . проиграл-выиграл. все равно в убытки . 10 лет стажу
я хочу жить с этого..до этого депо 300 $ было..в три раза увеличил..( просто снимал все что заробатывал сразу ) пока не слил..щас вот друган 1000 одолжил ..но чтото пошло не так..(((( Сам лет 6 уже торгую..выше писал свою историю
можно - и заработать - но очень скромненькие и маленькие гроши. деньги к деньгам идут. у нас очень скромненький капитал - для этих игр
так азарт, куда деть? это болезнь - я понимаю. только как её побороть ?
Хоть кто-то признает, мне кажется я такие слова первый раз слышу))
Силу воли нужно иметь хорошую, да на самом деле найти хорошую работающую систему, потерпеть 3 месяца прям реально. И когда начнешь чутка тратить денег, и пройдет время, уже не потянет.
А вот и зря. У меня очень много знакомых так и поднялись. Вопрос только сум сколько кому одобрял банк, повезло тем кому одобрили больше ляма. сейчас имеют от 70к до 250к в месяц и живут спокойно. Вопрос системы, если работает, то не грех взять и начать. Если бы мне давали кредиты)) я бы все равно взял, чем больше денег тем проще делать деньги.
ну скажу так с 1000 дол легко в день косить 20 дол..а эту у нас щас 500 гр..это 10000 гр в месяц минимум а это наша стандартная зарплата - даже чуть больше
ищу - изучаю . даже с помощью этого сайта и хороших людей, которые выкладывают свои коды. чему очень благодарен им. слепил себе не давно эксперта - для полуавтоматической торговли.
пока не знаю - что из этого получится. но очень сложно вылезти из этой игры. когда тебе дают немного заработать - а потом одним разом и одним движением шпильки - лишаешься всего
ну скажу так с 1000 дол легко в день косить 20 дол..а эту у нас щас 500 гр..это 10000 гр в месяц минимум а это наша стандартная зарплата - даже чуть больше
вот! но ты не остановился, когда у тебя было 20 - ведь продолжил . и тут разворот и уже минус 20
моё начало - на форекс
там где больше сумма это приход на торговый счёт - что поменьше то снятие
аааааа, вспомнил
это у тебя машинка на аватарке была?
точно, точно
говорил ты, что открыл терминал, а там 200 по моему, а не 300 баксов набежало