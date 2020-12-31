Прогноз от Я - страница 18

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Вас попросили подтверждения прогнозов. И хде?

А что уже пятница?

давайте - доживём до пятницы.

будет минус или плюс - думаю плюс

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

А что уже пятница?

давайте - доживём до пятницы.

будет минус или плюс - думаю плюс

У вас не прогноз, просто лепите, что видите. Дополняете графиками, чтобы ветку не удалили и все. Монетка -вот лучший прогнозист и мучиться не нужно
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
У вас не прогноз, просто лепите, что видите. Дополняете графиками, чтобы ветку не удалили и все. Монетка -вот лучший прогнозист и мучиться не нужно

Нет - вы не правы.

работаю по графикам - и за одно проверяю.

что мы все так думаем - и как нам , заработать.

[Удален]  

Ну все...вожаки появились:) теперь до следующих  важных новостей...


[Удален]  

Как-то так:


[Удален]  
Aleksandr Praslov:

Как-то так:


 у меня пока так.

правда - всё может и изменится.

будем надеяться на лучшее 

спор

[Удален]  

Да. Именно так:)

А дальше следите и вовремя закрывайте позиции:)

[Удален]  
Aleksandr Praslov:

Да. Именно так:)

А дальше следите и вовремя закрывайте позиции:)

У меня - цель 24000 

к компу - я подхожу , то не подхожу.

советник настроен на 24000

--------------------------------------

ещё разок - такой рывок.

и советник всё закроет и удалится 

[Удален]  

Больших рывков будет еще два.

Время этих рывков известно:)

Но, направление рывков будет возможным определить только за несколько часов до важных новостей:)

В промежутках брокеры и крупные игроки будут отыгрывать свои убытки:) 

[Удален]  

Если посмотрите на динамику фунта в течении недели (я выделил его желтым цветом) то увидите, что он движется в довольно узком канале.

Для его выхода из канала необходимы серьёзные причины, которые должны быть связаны либо с долларом, либо с фунтом.

Поскольку таких новостей в календаре экономических событий нет, то остается предполагать, что фунт и дальше будет колебаться в этом канале:) До конца надели:)

По этому можно закрывать открытые позиции и ждать очередных новостей.

Я полагаю, что 20% к депозиту за сегодняшний день достаточно:)

1...111213141516171819202122232425...103
Новый комментарий