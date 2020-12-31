Прогноз от Я - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вас попросили подтверждения прогнозов. И хде?
А что уже пятница?
давайте - доживём до пятницы.
будет минус или плюс - думаю плюс
А что уже пятница?
давайте - доживём до пятницы.
будет минус или плюс - думаю плюс
У вас не прогноз, просто лепите, что видите. Дополняете графиками, чтобы ветку не удалили и все. Монетка -вот лучший прогнозист и мучиться не нужно
Нет - вы не правы.
работаю по графикам - и за одно проверяю.
что мы все так думаем - и как нам , заработать.
Ну все...вожаки появились:) теперь до следующих важных новостей...
Как-то так:
Как-то так:
у меня пока так.
правда - всё может и изменится.
будем надеяться на лучшее
Да. Именно так:)
А дальше следите и вовремя закрывайте позиции:)
Да. Именно так:)
А дальше следите и вовремя закрывайте позиции:)
У меня - цель 24000
к компу - я подхожу , то не подхожу.
советник настроен на 24000
--------------------------------------
ещё разок - такой рывок.
и советник всё закроет и удалится
Больших рывков будет еще два.
Время этих рывков известно:)
Но, направление рывков будет возможным определить только за несколько часов до важных новостей:)
В промежутках брокеры и крупные игроки будут отыгрывать свои убытки:)
Если посмотрите на динамику фунта в течении недели (я выделил его желтым цветом) то увидите, что он движется в довольно узком канале.
Для его выхода из канала необходимы серьёзные причины, которые должны быть связаны либо с долларом, либо с фунтом.
Поскольку таких новостей в календаре экономических событий нет, то остается предполагать, что фунт и дальше будет колебаться в этом канале:) До конца надели:)
По этому можно закрывать открытые позиции и ждать очередных новостей.
Я полагаю, что 20% к депозиту за сегодняшний день достаточно:)