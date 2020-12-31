Прогноз от Я - страница 66

surupik:
Почему стоп такой короткий?Рыночные шумы захватываете

Заметил когда пробивает точку ( в данной ситуации - синею точку пробило)

- движение меняется

Снимок7 

(слева синяя точка)--- это как ориентир (выше верх - ниже вниз) 

вот этот индикатор - можете сами проглядеть на разных парах 

Файлы:
2.mq5  17 kb
Alexsandr San:

попытаю счастья - в туже сторону ( вторая сделка в этом году) GBPUSDH2


Опять стоп выбил. - значит не судьба _

GBPUSDH2.х

проверю свой набор, Индикаторов.

на понедельник указывают - такое направление! 

tempsnip1

 
Alexsandr San:

Опять стоп выбил. - значит не судьба _


Привет. Я понять не могу. Какие покупки. Только продажи.


Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я понять не могу. Какие покупки. Только продажи.


Привет! по фунту да! но не далеко, с S2 Может начать разворот вверх.

так же и по eur/jpy , от R2 вниз может развернутся.

Снимок 

Alexsandr San:

Привет! по фунту да! но не далеко, с S2 Может начать разворот вверх.

так же и по eur/jpy , от R2 вниз может развернутся.

 

скорее всего фунт ещё ниже сходит до S3 GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Alexsandr San:

скорее всего фунт ещё ниже сходит до S3 GBPUSDH2


У фунта цели в районе 1,22-1,20

Aleksandr Yakovlev:

У фунта цели в районе 1,22-1,20

Торопишь событие! надо как ты учил, тише едешь дальше будешь 

 
Alexsandr San:

Торопишь событие! надо как ты учил, тише едешь дальше будешь 

Да, все правильно. Зная где цели надо не спеша искать точки входа в селл и давать + расти(по возможности)

Aleksandr Yakovlev:

Да, все правильно. Зная где цели надо не спеша искать точки входа в селл и давать + расти(по возможности)

Да! на дневном графике - сегодня появилась красная точка, что подтверждает направление куда ты и говоришь. GBPUSDDaily

- Удержится ли эта точка сегодня?

GBPUSDDaily 

