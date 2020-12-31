Прогноз от Я - страница 66
Почему стоп такой короткий?Рыночные шумы захватываете
Заметил когда пробивает точку ( в данной ситуации - синею точку пробило)
- движение меняется
(слева синяя точка)--- это как ориентир (выше верх - ниже вниз)
вот этот индикатор - можете сами проглядеть на разных парах
попытаю счастья - в туже сторону ( вторая сделка в этом году) GBPUSDH2
Опять стоп выбил. - значит не судьба _
проверю свой набор, Индикаторов.
на понедельник указывают - такое направление!
Опять стоп выбил. - значит не судьба _
Привет. Я понять не могу. Какие покупки. Только продажи.
Привет! по фунту да! но не далеко, с S2 Может начать разворот вверх.
так же и по eur/jpy , от R2 вниз может развернутся.
скорее всего фунт ещё ниже сходит до S3 GBPUSDH2
У фунта цели в районе 1,22-1,20
Торопишь событие! надо как ты учил, тише едешь дальше будешь
Да, все правильно. Зная где цели надо не спеша искать точки входа в селл и давать + расти(по возможности)
Да! на дневном графике - сегодня появилась красная точка, что подтверждает направление куда ты и говоришь. GBPUSDDaily
- Удержится ли эта точка сегодня?