Aleksandr Yakovlev:

привет. По фунту я вижу так.


Привет! вроде уже и пора покупать GBPUSDH2

-но я ещё подожду- что то подсказывает вниз может ещё сходить.

а так - уже можно покупать - вроде и сигналы все есть на покупку

GBPUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Побойся пока с покупкой. Дождись новости.

Aleksandr Yakovlev:

Побойся пока с покупкой. Дождись новости.

так я - и жду. а так рука и тянется купить

 
Aleksandr Klapatyuk:

Aleksandr Yakovlev:
не- спасибо-не надо. я лучше подожду.
 
Aleksandr Klapatyuk:
))) Жди тогда )))

 
по фунт ена аналогичная ситуация. Линия 132.340. После пробития и закрепления выше, можно рассматривать покупки.
Aleksandr Yakovlev:
я решил - выловить одну пару .

но. по-крупному 

 
Aleksandr Klapatyuk:

И это правильный ответ.)))

Не ужели я прошлёпал GBPUSDH2

- надо повторить - от моей красной тренд линии

GBPUSDH2 

