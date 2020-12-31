Прогноз от Я - страница 15
привет. По фунту я вижу так.
Привет! вроде уже и пора покупать GBPUSDH2
-но я ещё подожду- что то подсказывает вниз может ещё сходить.
а так - уже можно покупать - вроде и сигналы все есть на покупку
Побойся пока с покупкой. Дождись новости.
так я - и жду. а так рука и тянется купить
не- спасибо-не надо. я лучше подожду.
))) Жди тогда )))
по фунт ена аналогичная ситуация. Линия 132.340. После пробития и закрепления выше, можно рассматривать покупки.
я решил - выловить одну пару .
но. по-крупному
И это правильный ответ.)))
Не ужели я прошлёпал GBPUSDH2
- надо повторить - от моей красной тренд линии