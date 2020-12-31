Прогноз от Я - страница 16
Не ужели я прошлёпал GBPUSDH2
- надо повторить - от моей красной тренд линии
Сегодня последний день месяца же
Так в этом - и есть интрига.
GBPUSDH4 - ещё сигнала нет на покупку
и в полнее может - вернутся от линии "Resistance 2" к "Support 2"
но скорее всего пробьёт "Resistance 2" и дойдёт до МА144 (коричневая штрих линия )
Всё изменилось - теперь лучше продавать GBPUSDH2
буду ловить цену 1.20
Хороший индикатор
https://www.mql5.com/ru/code/1776
обновляет поддержку и сопротивление каждый день
и очень много совпадений - правильного направления
как то больше на понижения выглядит GBPUSDH2
текущая Цена - ниже МА144 (коричневая штрих линия)
и МА13(голубая линия) ниже МА55(красная линия)
а ещё в нижнем подокне - стохастик(голубая линия) ниже сигнальной линии МАСД(жёлтая линия)
скорее всего - дойдёт к МА144
и двинет к верху EURUSDH2
как то- двояко . лучше переждать
МА144(коричневая линия) - если выше на покупку. но! другие индикаторы указывают в низ.
через 10 мин. будет видно EURUSDH2
но на данный момент индикаторы сошлись и указывают вверх