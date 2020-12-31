Прогноз от Я - страница 16

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

Не ужели я прошлёпал GBPUSDH2

- надо повторить - от моей красной тренд линии

Сегодня последний день месяца же

[Удален]  
Yevhenii Levchenko:

Сегодня последний день месяца же

Так в этом - и есть интрига.

можно круто хапнуть и круто попасть на гроши 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Так в этом - и есть интрига.

можно круто хапнуть и круто попасть на гроши 

Про то говоорю, что если ухнет еще вниз, то лезть туда не сильно безопасно. Сам я вошел, успел :)
[Удален]  

GBPUSDH4 - ещё сигнала нет на покупку

и в полнее может - вернутся от линии  "Resistance 2" к  "Support 2" 

но скорее всего пробьёт "Resistance 2" и дойдёт до МА144 (коричневая штрих линия )

GBPUSDH4

[Удален]  

Всё изменилось - теперь лучше продавать GBPUSDH2

буду ловить цену 1.20

GBPUSDH2 

[Удален]  

Хороший индикатор

https://www.mql5.com/ru/code/1776

обновляет поддержку и сопротивление каждый день

и очень много совпадений - правильного направления 

EURUSDH1

FiboPivot_V2
FiboPivot_V2
  • www.mql5.com
Просмотров: 4186 Рейтинг: Опубликован: 2013.06.17 11:13 Обновлен: 2016.11.22 07:33
[Удален]  

как то больше на понижения выглядит GBPUSDH2
текущая Цена - ниже МА144 (коричневая штрих линия)
и МА13(голубая линия) ниже МА55(красная линия)
а ещё в нижнем подокне - стохастик(голубая линия) ниже сигнальной линии МАСД(жёлтая линия)

GBPUSDH2

[Удален]  

скорее всего - дойдёт к МА144 

и двинет к верху  EURUSDH2

EURUSDH2

[Удален]  

как то- двояко . лучше переждать

  EURUSDH2

МА144(коричневая линия) - если выше на покупку. но! другие индикаторы указывают в низ.

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

как то- двояко . лучше переждать

 

МА144(коричневая линия) - если выше на покупку. но! другие индикаторы указывают в низ.

через 10 мин. будет видно EURUSDH2

но на данный момент индикаторы сошлись и указывают вверх

EURUSDH2 

1...91011121314151617181920212223...103
Новый комментарий