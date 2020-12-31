Прогноз от Я - страница 93

Новый комментарий
[Удален]  

Для разнообразия - что бы, не зацикливаться.

на что, нужно умножить, эти цифры, что бы победить ?

03 15 16 13   16 09 19 08

01 19 15 17   05 09 14 19

20 03 07 09   01 20 09 16

09 08 19 17   09 06 20 10

02 18 12 03   01 08 03 09

  Снимок

 
*2
[Удален]  
surupik:
*2

Вот и тогда, будет <Распределительный Тираж>

больше шансов , испытано! - Вложил 12000, выиграл 67000, в прошлом году 

( 1000 000 000 ) 

[Удален]  
surupik:
*2

умножил на два, получилось сто билетов - 

-------------------------------------------------------- Развлечение,- на Пятницу 

Снимок2

[Удален]  
Alexsandr San:

умножил на два, получилось сто билетов - 

-------------------------------------------------------- Развлечение,- на Пятницу 


Эх, не повезло, лишь 3х1 а надо 4х4

Снимок

кто то, чуть не угадал, не хватило, одной цифры   

[Удален]  

наверное, на следующей неделе, золотишко, начнёт дорожать 

Снимок

 
Alexsandr San:

Не знаю, смог я донести стратегию! - прикрепляю Индикатор и Эксперта

если этими инструментами - Вы, не сможете зарабатывать, то Вам, лучше завязывать, с Форексом.


Саша, привет. где-то есть описание настроек  эксперта?

Я так понимаю, робот смотрит на индикаторы и сам принимает решение открыть сделку?

Почему сливаешь деньги? В чем ошибка. Ты или робот тупит и сливает?

[Удален]  
Valeriy Ligotskiy:

Саша, привет. где-то есть описание настроек  эксперта?

Я так понимаю, робот смотрит на индикаторы и сам принимает решение открыть сделку?

Почему сливаешь деньги? В чем ошибка. Ты или робот тупит и сливает?

Туплю это я, робот - работает отлично.

- Что бы понять, как он работает, можно в тестере поиграться с настройками.

Не чего сложного в нём нет, в рабочие дни, на минутном графике - искать способы.

Снимок

Снимок 2


-------------------------

если навести мышкой в тестере на горизонтальную линиию , видно имя её - задаешь команду

Снимок 3

Снимок 4

Снимок 5

-----------

от Индикатора в обычном режиме 

настройка-

Снимок 7

Снимок 6

[Удален]  
Alexsandr San:

Туплю это я, робот - работает отлично.

- Что бы понять, как он работает, можно в тестере поиграться с настройками.

Не чего сложного в нём нет, в рабочие дни, на минутном графике - искать способы.


-------------------------

если навести мышкой в тестере на горизонтальную линиию , видно имя её - задаешь команду

-----------

от Индикатора в обычном режиме 

настройка-


Вот например, как я открываю позицию 

вписываю имя Горизонтальной линии и задаю команду 

Снимок

[Удален]  
Что судьбой дано ….
1...8687888990919293949596979899100...103
Новый комментарий