Прогноз от Я - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для разнообразия - что бы, не зацикливаться.
на что, нужно умножить, эти цифры, что бы победить ?
03 15 16 13 16 09 19 08
01 19 15 17 05 09 14 19
20 03 07 09 01 20 09 16
09 08 19 17 09 06 20 10
02 18 12 03 01 08 03 09
*2
Вот и тогда, будет <Распределительный Тираж>
больше шансов , испытано! - Вложил 12000, выиграл 67000, в прошлом году
( 1000 000 000 )
*2
умножил на два, получилось сто билетов -
-------------------------------------------------------- Развлечение,- на Пятницу
умножил на два, получилось сто билетов -
-------------------------------------------------------- Развлечение,- на Пятницу
Эх, не повезло, лишь 3х1 а надо 4х4
кто то, чуть не угадал, не хватило, одной цифры
наверное, на следующей неделе, золотишко, начнёт дорожать
Не знаю, смог я донести стратегию! - прикрепляю Индикатор и Эксперта
если этими инструментами - Вы, не сможете зарабатывать, то Вам, лучше завязывать, с Форексом.
Саша, привет. где-то есть описание настроек эксперта?
Я так понимаю, робот смотрит на индикаторы и сам принимает решение открыть сделку?
Почему сливаешь деньги? В чем ошибка. Ты или робот тупит и сливает?
Саша, привет. где-то есть описание настроек эксперта?
Я так понимаю, робот смотрит на индикаторы и сам принимает решение открыть сделку?
Почему сливаешь деньги? В чем ошибка. Ты или робот тупит и сливает?
Туплю это я, робот - работает отлично.
- Что бы понять, как он работает, можно в тестере поиграться с настройками.
Не чего сложного в нём нет, в рабочие дни, на минутном графике - искать способы.
-------------------------
если навести мышкой в тестере на горизонтальную линиию , видно имя её - задаешь команду
-----------
от Индикатора в обычном режиме
настройка-
Туплю это я, робот - работает отлично.
- Что бы понять, как он работает, можно в тестере поиграться с настройками.
Не чего сложного в нём нет, в рабочие дни, на минутном графике - искать способы.
-------------------------
если навести мышкой в тестере на горизонтальную линиию , видно имя её - задаешь команду
-----------
от Индикатора в обычном режиме
настройка-
Вот например, как я открываю позицию
вписываю имя Горизонтальной линии и задаю команду