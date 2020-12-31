Прогноз от Я - страница 41
и меня
причем забанили при попытке объяснить человеку без мата и оскорблений про то, что он заблуждается
я уж не стал разбираться, ну забанили и забанили, так подумал
;)
Странно как то.
да странно я там про себя и свой путь в форексу матом немного описывал - некого не оскорблял и все равно что то блоконули - не понимаю как этот сайт работает
Попробую еще раз написать но без матов..
Странно как то.
ага
чуднО здесь стало
рейтинг урезался
платежи заморозились, никто внятно не отвечает - почему
сайт блокирует антивирус, видимо лезет на комп
банят не разобравшись...
вобщеммм....
Сегодня пришлось переустановить операционную систему - жёсткий диск не читался
и также установил по новой мт5 и открыл другой демо счёт . установил эксперта с другими настройками места сигнала, выбрал другие R3 и S3 а были R2 и S2.
эти новые настройки - какие то не удачные . не одной позиции не открыло
смотрю если бы от S2 то были бы открыты позиции вот eur\usd на buy сработала бы
Спрашивается с чего фунт сейчас подрос - выступает то Трамп - доллар должен был подрасти...(((((((((((((((
фунт - что то крутится, подозрительно . путает направление - не понятно куда он хочет? GBPUSDH2
у тебя же лок, крой байки на 1.2960
я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх
я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх
аааа
ордена значит берешь за каждый профит5 лет говоришь торгуешь?
у тебя же лок, крой байки на 1.2960
а чего вы решили что цена до 1.2960 дойдет...вы меня пугаете -депо не доживет до этой цены