Renat Akhtyamov:

и меня

причем забанили при попытке объяснить человеку без мата и оскорблений про то, что он заблуждается

я уж не стал разбираться, ну забанили и забанили, так подумал

;)

Странно как то.

 
да странно я там про себя и свой путь в форексу матом немного описывал - некого не оскорблял и все равно что то  блоконули - не понимаю как этот сайт работает

Попробую еще раз написать но без матов..

 
Aleksandr Yakovlev:

Странно как то.

ага

чуднО здесь стало

рейтинг урезался

платежи заморозились, никто внятно не отвечает - почему

сайт блокирует антивирус, видимо лезет на комп

банят не разобравшись...

вобщеммм....

[Удален]  

Сегодня пришлось переустановить операционную систему - жёсткий диск не читался

и также установил по новой мт5 и открыл другой демо счёт . установил эксперта с другими настройками места сигнала, выбрал другие R3 и S3 а были  R2 и S2.

эти новые настройки - какие то не удачные . не одной позиции не открыло

Снимок

смотрю если бы от S2 то были бы открыты позиции вот  eur\usd  на buy сработала бы 

 
Спрашивается с чего фунт сейчас подрос - выступает то Трамп - доллар должен был подрасти...(((((((((((((((
[Удален]  
Valentin7:
Спрашивается с чего фунт сейчас подрос - выступает то Трамп - доллар должен был подрасти...(((((((((((((((

фунт - что то крутится, подозрительно . путает направление - не понятно куда он хочет? GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Valentin7:
Спрашивается с чего фунт сейчас подрос - выступает то Трамп - доллар должен был подрасти...(((((((((((((((
у тебя же лок, крой байки на 1.2960
 
Renat Akhtyamov:
у тебя же лок, крой байки на 1.2960

я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх

Valentin7:

я их еще вчера покрыл на самом верху..но щас начинаю нервничать надо было на цене 1.2816 опять лок взять три ордена вверх

аааа

ордена значит берешь за каждый профит

5 лет говоришь торгуешь?
 
Renat Akhtyamov:
у тебя же лок, крой байки на 1.2960

а чего вы решили что цена до 1.2960 дойдет...вы меня пугаете -депо не доживет до этой цены

