надейся и жди
Alexsandr San:

от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.

- ждём улыбки синей 


хорошо отработала красная рожица EURJPYH2

- а, синей так и не появилось

EURJPYH2 

Alexsandr San:

1 и 2 точку отработало - ну теперь до 3 точки рванёт GBPUSDH2


интересно сбудется или не сбудется 3 точка в понедельник ? GBPUSDH2

GBPUSDH2

Alexsandr San:

интересно сбудется или не сбудется 3 точка в понедельник ? GBPUSDH2


всё же, если смотреть месячный график, больше шансов что пойдёт вверх в этом году . GBPUSDMonthly

и сигнал вроде, в прошлом месяце нарисовался.

GBPUSDMonthly 

моя техника!

не пополнять больше 10000 руб. 

- если движение пойдёт,  не в ту сторону - хоть не так много сольюсь 

 
Alexsandr San:

моя техника!

не пополнять больше 10000 руб. 

- если движение пойдёт,  не в ту сторону - хоть не так много сольюсь 

Привет. Тактика конечно так себе. Просто чаще заливаться будешь.

Aleksandr Yakovlev:

Привет. Тактика конечно так себе. Просто чаще заливаться будешь.

Привет! 

Ну зато, много не солью

- а то дурацкая привычка , стоять до конца 

 
Alexsandr San:

Привет! 

Ну зато, много не солью

- а то дурацкая привычка , стоять до конца 

не заливай, пока не заработаешь на демке миллион

;)

Renat Akhtyamov:

не заливай, пока не заработаешь на демке миллион

;)

на демке не интересно -

во вторник - буду пополнять вновь . 5000 руб. а то, для одного месяца - будет много.

что то, не везет пока !!!

пополнил вновь счёт- как обычно нет, терпения ждать.

буду выжидать(синею точку) сигнал на покупку на 30мин. GBPUSDM30 

----------------------------------------

WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу

WPR -коричневая линия - период 13.

StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.

-----------------------------------------------------------------------------------------

WPR выше -50 на покупку ------- WPR ниже -50 на продажу 

GBPUSDM30 к


