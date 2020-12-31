Прогноз от Я - страница 79
от улыбки красной - медленно но уверено идёт вниз.
- ждём улыбки синей
хорошо отработала красная рожица EURJPYH2
- а, синей так и не появилось
1 и 2 точку отработало - ну теперь до 3 точки рванёт GBPUSDH2
интересно сбудется или не сбудется 3 точка в понедельник ? GBPUSDH2
всё же, если смотреть месячный график, больше шансов что пойдёт вверх в этом году . GBPUSDMonthly
и сигнал вроде, в прошлом месяце нарисовался.
моя техника!
не пополнять больше 10000 руб.
- если движение пойдёт, не в ту сторону - хоть не так много сольюсь
Привет. Тактика конечно так себе. Просто чаще заливаться будешь.
Привет!
Ну зато, много не солью
- а то дурацкая привычка , стоять до конца
не заливай, пока не заработаешь на демке миллион
;)
на демке не интересно -
во вторник - буду пополнять вновь . 5000 руб. а то, для одного месяца - будет много.
что то, не везет пока !!!
пополнил вновь счёт- как обычно нет, терпения ждать.
буду выжидать(синею точку) сигнал на покупку на 30мин. GBPUSDM30
----------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
-----------------------------------------------------------------------------------------
WPR выше -50 на покупку ------- WPR ниже -50 на продажу