Прогноз от Я - страница 54

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ха,вижу смысл ты уловил)))

ну да! я же смотрю - куда цена двигается 

 
Aleksandr Klapatyuk:

с такой ездой - они наверное уже покойнички 

Анекдот в тему)


 
Aleksandr Klapatyuk:

ну да! я же смотрю - куда цена двигается 

У тебя есть еще 1 шансик. на цене 1,10610-1,10625 через пол часика продать. Стоп 25 п.

 
Vitaly Muzichenko:

Анекдот в тему)


Да да, точно. В бэхе тоже наверно жутко было))))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

У тебя есть еще 1 шансик. на цене 1,10610-1,10625 через пол часика продать. Стоп 25 п.

нет! я себя перестраиваю. решил в той точки входить - буду ждать. если не дойдёт - значит не судьба! 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Анекдот в тему)


Анекдот - не только в тему - а прямо в тему!!!  

 
Как хотите, а я помчался дальше.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Как хотите, а я помчался дальше.

Ну что ! желаем тебе удачи!!!

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ну что ! желаем тебе удачи!!!

Ага, спасибо. И вам тоже.

[Удален]  
Что - то, я давно - Белорусскую не пил - тем более я не за рулём
1...474849505152535455565758596061...103
Новый комментарий