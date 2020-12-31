Прогноз от Я - страница 54
Ха,вижу смысл ты уловил)))
ну да! я же смотрю - куда цена двигается
с такой ездой - они наверное уже покойнички
Анекдот в тему)
У тебя есть еще 1 шансик. на цене 1,10610-1,10625 через пол часика продать. Стоп 25 п.
Да да, точно. В бэхе тоже наверно жутко было))))
нет! я себя перестраиваю. решил в той точки входить - буду ждать. если не дойдёт - значит не судьба!
Анекдот - не только в тему - а прямо в тему!!!
Как хотите, а я помчался дальше.
Ну что ! желаем тебе удачи!!!
Ага, спасибо. И вам тоже.