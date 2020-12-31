Прогноз от Я - страница 33
Ищите у кого можно ещё взять в долг(
это, не очень хороший совет. так человека можно вогнать в долги - что человек может пойти - по не хорошей дорожки
Всем пока. Я спать.
сладких снов!
Спок ночи спасибо за попытку помочь
а на каком прогнозе вы орентируетесь что фунт пойдет вниз...брексит не решон но вроде в великобритании все немного успокоились - непонятно куда пойдкт фунт
Если знал о Брексите, довольно глупое решение было входить по фунту без стопов. Я бы закрыл все сделки и с оставшихся 200$ уже попытался разогнать деп. Не вижу не одной причины держать открытыми минусовые ордера, только своп жрать будет.
и такой вариант расматрюю, но блин как-то больно и жалко терять 80 % депо
уменьшит покупки (закроет 0,15 баек), увеличатся продажи, цена продолжит движение вверх, как пить дать
Жиза, аж слезу пустил )
Продолжу тестировать Эксперта- за одно , он будет открывать от сигнала позицию, которая будет указывать куда пойдёт цена и на какой паре
в пятницу за весь день он открыл - по одной паре USDCAD вниз - сигнал настроил под индикатор( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )
где от R2 сработает sell - от S2 сработает buy
Вы думаете фунт вверх пойдет?