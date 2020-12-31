Прогноз от Я - страница 33

Новый комментарий
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Ищите у кого можно ещё взять в долг(

это, не очень хороший совет. так человека можно вогнать в долги - что человек может пойти - по не хорошей дорожки 

 
Всем пока. Я спать.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Всем пока. Я спать.

сладких снов!

 
Aleksandr Yakovlev:
Всем пока. Я спать.

Спок ночи спасибо за попытку помочь

 
Valentin7:

а на каком прогнозе вы орентируетесь что фунт пойдет вниз...брексит не решон но вроде в великобритании все немного успокоились - непонятно куда пойдкт фунт

Если знал о Брексите, довольно глупое решение было входить по фунту без стопов. Я бы закрыл все сделки и с оставшихся 200$ уже попытался разогнать деп. Не вижу не одной причины держать открытыми минусовые ордера, только своп жрать будет. 

 
Alexey Gureyev:

Если знал о Брексите, довольно глупое решение было входить по фунту без стопов. Я бы закрыл все сделки и с оставшихся 200$ уже попытался разогнать деп. Не вижу не одной причины держать открытыми минусовые ордера, только своп жрать будет. 

и такой вариант расматрюю, но блин как-то больно и жалко терять 80 % депо
[Удален]  
Valentin7:
и такой вариант расматрюю, но блин как-то больно и жалко терять 80 % депо
Забирайте 200 и полгода на реале не торгуйте
 
Renat Akhtyamov:
уменьшит покупки (закроет 0,15 баек), увеличатся продажи, цена продолжит движение вверх, как пить дать

Жиза, аж слезу пустил )

[Удален]  

Продолжу тестировать Эксперта- за одно , он будет открывать от сигнала позицию, которая будет указывать куда пойдёт цена и на какой паре

в пятницу за весь день он открыл - по одной паре USDCAD вниз  - сигнал настроил под индикатор( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )

где от R2 сработает sell - от S2 сработает buy

начало недели  

Pivot Lines TimeZone
Pivot Lines TimeZone
  • www.mql5.com
Индикатор рисует уровни Pivot, промежуточные уровни Pivot и уровни Camarilla. Уровни могут отображаться индикаторными буферами (по всей истории) и/или только текущие уровни горизонтальными линиями. DayStartHour - Час времени начала дня. DayStartMinute - Минуты времени начала дня. PivotsBufers - Отображать уровни Pivot индикаторными буферами...
 
Roman Vashchilin:

Жиза, аж слезу пустил )

Вы думаете фунт вверх пойдет?

1...262728293031323334353637383940...103
Новый комментарий