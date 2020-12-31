Прогноз от Я - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2
стоп от жёлтой горизонтальной линии
Йена пока в боковике (вне рынка), а по фунту сигнал только созрел (после закрытия Н4, открытой в 04:00 по терм.).
Ручная стратегия требует продавать. Продаю.
Робот на сигнале покупает. На подходе макс. объем - 100 лотов.
Везде ТП 100 пунктов.
Еще нзд хорошо зашла в лонг.
сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2
стоп от жёлтой горизонтальной линии
синяя горизонтальная линия докупает (вгоняет меня в долги)(шутка) GBPUSDH2
- без риска, не победить.
синяя горизонтальная линия докупает (вгоняет меня в долги)(шутка) GBPUSDH2
- без риска, не победить.
хотели снести - а я, как обычно дурканул и переставил стоп GBPUSDH2
буду ловить цену в районе горизонтальной синей линии вверх
стоп от горизонтальной жёлтой линии
--------------------------------------
и второй вариант в обратную сторону GBPUSDH2
по этой паре вверх EURUSDH2
стоп у жёлтой
Советником фунт и вверх отработал ТП. Агрессивное наращивание объема след. сделки закончилось, т.к. 100 лотов у брокера - это максимум. За первые 1,5 недели - 52% прибыли, а оставшиеся 2,5 недели полного месяца - сделки будут по 100 лотов.
Далее жду USDCAD на шорт советником и на лонг вручную. И у йены (валюты, не пары) потенциал есть, но она пока и не слабая и не сильная (в боковике).
рискнул по вашему прогнозу USDJPYH2
закрыло по стопу от жёлтой горизонтальной линии USDJPYH2
закрыло по стопу от жёлтой горизонтальной линии USDJPYH2
Вчера по йене, как и по многим валютам, которые сегодня дали прибыль, потенциал был. Но по ней не было сигнала на сделку. Сигнал был по след. валютам (не парам): франк, ауди, нзд, фунт. Франк и ауди показали сигнал одноврем., но сильнее был франк. Поэтому робот выбрал его и составил пару с самой сильной валютой на тот момент - долларом. Пара USDCHF. Сделка - продажа. Но исполнение сигнала было на открытии свечи в 00:00 по терм. - не было котировок для рын. ордера (редкость для Альпари). Поэтому для сигнала на открытии дня в настройке лучше выбрать - отложенным орд. (Open Pending Orders ). А так по скрину видно - была бы прибыль.
Нзд и фунт отработались в ТП (скрины выше).