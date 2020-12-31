Прогноз от Я - страница 76

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2

стоп от жёлтой горизонтальной линии 


Йена пока в боковике (вне рынка), а по фунту сигнал только созрел (после закрытия Н4, открытой в 04:00 по терм.).

Ручная стратегия требует продавать. Продаю.

1

Робот на сигнале покупает. На подходе макс. объем - 100 лотов.

2

Везде ТП 100 пунктов.

 

Еще нзд хорошо зашла в лонг.

1

[Удален]  
Alexsandr San:

сигнал, только начал подавать - я поторопился. GBPUSDH2

стоп от жёлтой горизонтальной линии 


синяя горизонтальная линия докупает (вгоняет меня в долги)(шутка) GBPUSDH2

- без риска, не победить.

GBPUSDH2 г

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
Alexsandr San:

синяя горизонтальная линия докупает (вгоняет меня в долги)(шутка) GBPUSDH2

- без риска, не победить.


У меня по ручной стратегии селл по фунту сработал. Жду сработки бая на сигнале.
[Удален]  

хотели снести - а я, как обычно дурканул и переставил стоп GBPUSDH2

GBPUSDH2 

[Удален]  

буду ловить цену в районе горизонтальной синей линии вверх 

стоп от горизонтальной жёлтой линии 

--------------------------------------

и второй вариант в обратную сторону  GBPUSDH2 

GBPUSDH2 V

[Удален]  

по этой паре вверх EURUSDH2

стоп у жёлтой 

EURUSDH2

 

Советником фунт и вверх отработал ТП. Агрессивное наращивание объема след. сделки закончилось, т.к. 100 лотов у брокера - это максимум. За первые 1,5 недели - 52% прибыли, а оставшиеся 2,5 недели полного месяца - сделки будут по 100 лотов.

Далее жду USDCAD на шорт советником и на лонг вручную. И у йены (валюты, не пары) потенциал есть, но она пока и не слабая и не сильная (в боковике).

1

[Удален]  
Alexsandr San:

рискнул по вашему прогнозу USDJPYH2

 

закрыло по стопу от жёлтой горизонтальной линии USDJPYH2

USDJPYH2

 
Alexsandr San:

закрыло по стопу от жёлтой горизонтальной линии USDJPYH2


Вчера по йене, как и по многим валютам, которые сегодня дали прибыль, потенциал был. Но по ней не было сигнала на сделку. Сигнал был по след. валютам (не парам): франк, ауди, нзд, фунт. Франк и ауди показали сигнал одноврем., но сильнее был франк. Поэтому робот выбрал его и составил пару с самой сильной валютой на тот момент - долларом. Пара USDCHF. Сделка - продажа. Но исполнение сигнала было на открытии свечи в 00:00 по терм. - не было котировок для рын. ордера (редкость для Альпари). Поэтому для сигнала на открытии дня в настройке лучше выбрать - отложенным орд. (Open Pending Orders ). А так по скрину видно - была бы прибыль.

Нзд и фунт отработались в ТП (скрины выше).

1

1...697071727374757677787980818283...103
Новый комментарий