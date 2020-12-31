Прогноз от Я - страница 67

Проверю - как отработает от синий точки (слева)

если точку пробьёт - позиции закрою. (- тогда пойдёт скорее всего ещё вниз, круто )

GBPUSDH2

Ещё бы, WPR закрепился бы, выше ( -50 ) начало есть

 - ещё стохастику нужно пересечь макд (красную линию) тогда сменится направление вверх

Снимок 

 
Рассматриваю продажу евро-йена часов через 8. Сразу большим объемом с ТП 100 пунктов на 5-знаке.
Тоже жду сигнала на продажу EURJPYH2

как закрепится ниже горизонтальной линии (жёлтой) 

EURJPYH2

тоже буду ловить вниз EURUSDH2

думаю отскочит немного назад? 

EURUSDH2

 
У меня прогноз на Н4. Валюта евро еще не набрала полной силы, но уже припадает вниз. Поэтому вместо нее возможен сигнал по франку и тоже с йеной (йена в данный момент самая слабая валюта из топовых 8-ми). Франк-йена на шорт. Примерно в 00:00 по терминалу. Но и евро пока не отменяется - у нее еще есть потенциал.

Везде заходим с 65% загрузкой депо (на 100 тыс. долл. - 65 лотов) и ТП 100 пунктов.

Вроде как пора - ещё немного подожду и от жёлтой вниз EURJPYH2 

EURJPYH2

я вошёл

если красную точку пробьёт - лучше закрыться

Снимок 

 
я вошёл  

Для меня Н2 - слабый ТФ. Мин. - Н4. На нем евро еще не готов для продажи. Сейчас ауди (именно австралийская валюта, а не пара с долларом) самый сильный, но я его уже отработал в ТП, а дареному коню в зубы не смотрят )
Да! сигнала пока нет на продажу Н4 EURUSDH4

- но синею точку пробило - это первый знак

EURUSDH4 

Всё вроде я затарился - теперь цель в рублях ещё 2500 и закроется автоматом

Снимок2 

 
100%я тактика.

В прибыли (у дц) даже сомнений нет.

