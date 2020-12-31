Прогноз от Я - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверю - как отработает от синий точки (слева)
если точку пробьёт - позиции закрою. (- тогда пойдёт скорее всего ещё вниз, круто )
Проверю - как отработает от синий точки (слева)
если точку пробьёт - позиции закрою. (- тогда пойдёт скорее всего ещё вниз, круто )
Ещё бы, WPR закрепился бы, выше ( -50 ) начало есть
- ещё стохастику нужно пересечь макд (красную линию) тогда сменится направление вверх
Рассматриваю продажу евро-йена часов через 8. Сразу большим объемом с ТП 100 пунктов на 5-знаке.
Тоже жду сигнала на продажу EURJPYH2
как закрепится ниже горизонтальной линии (жёлтой)
тоже буду ловить вниз EURUSDH2
думаю отскочит немного назад?
Тоже жду сигнала на продажу EURJPYH2
как закрепится ниже горизонтальной линии (жёлтой)
У меня прогноз на Н4. Валюта евро еще не набрала полной силы, но уже припадает вниз. Поэтому вместо нее возможен сигнал по франку и тоже с йеной (йена в данный момент самая слабая валюта из топовых 8-ми). Франк-йена на шорт. Примерно в 00:00 по терминалу. Но и евро пока не отменяется - у нее еще есть потенциал.
Везде заходим с 65% загрузкой депо (на 100 тыс. долл. - 65 лотов) и ТП 100 пунктов.
Тоже жду сигнала на продажу EURJPYH2
как закрепится ниже горизонтальной линии (жёлтой)
тоже буду ловить вниз EURUSDH2
думаю отскочит немного назад?
Вроде как пора - ещё немного подожду и от жёлтой вниз EURJPYH2
я вошёл
если красную точку пробьёт - лучше закрыться
Вроде как пора - ещё немного подожду и от жёлтой вниз EURJPYH2
я вошёл
Для меня Н2 - слабый ТФ. Мин. - Н4. На нем евро еще не готов для продажи. Сейчас ауди (именно австралийская валюта, а не пара с долларом) самый сильный, но я его уже отработал в ТП, а дареному коню в зубы не смотрят )
Да! сигнала пока нет на продажу Н4 EURUSDH4
- но синею точку пробило - это первый знак
Всё вроде я затарился - теперь цель в рублях ещё 2500 и закроется автоматом
Везде заходим с 65% загрузкой депо (на 100 тыс. долл. - 65 лотов) и ТП 100 пунктов.
100%я тактика.
В прибыли (у дц) даже сомнений нет.